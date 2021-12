SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per “Patrimonio in scena”, iniziativa della Regione e Consorzio Marche Spettacolo che mira a promuovere il patrimonio culturale marchigiano attraverso la produzione di una serie di video girato nelle più importanti realtà culturali della Regione, mercoledì 22 dicembre, alle ore 12, su diverse piattaforme on line sarà diffuso un video dal titolo “Una notte nei musei del mare”.

Il video – documentario, ideato dalla Compagnia dei Folli, è stato girato all’interno dei tre luoghi di “cultura marittima” della città di San Benedetto del Tronto: la Pinacoteca del Mare a Palazzo Piacentini, il Museo Ittico “Augusto Capriotti” e il Museo d’Arte sul Mare. “Il tema principale è l’acqua che viene raccontata durante le performance nei luoghi scelti – spiega la Compagnia dei Folli – l’Acqua è l’elemento vitale da cui tutto nasce, il grembo e la fonte di nutrimento. Sin dai tempi più antichi l’uomo ha riconosciuto nell’Acqua la sorgente di tutta la vita e il legame con la spiritualità”.

“Patrimonio in Scena” è un progetto speciale nato dalla collaborazione tra Regione Marche, Consorzio Marche Spettacolo e il coordinamento marchigiano tra Musei, Archivi e Biblioteche MAB Marche, promosso da ICOM, ANAI e AIB, che mira a promuovere il patrimonio culturale marchigiano incentivando la collaborazione tra gli istituti culturali e i soggetti operanti nello spettacolo dal vivo del territorio.

L’edizione 2021 di “Patrimonio in Scena” focalizza la sua attenzione sui paesaggi culturali di Arcevia (AN), San Benedetto del Tronto (AP), Montegranaro (FM), Villa Ficana (MC) e Mondavio (PU), caratterizzati da un particolare pregio artistico e ambientale, e mira alla loro valorizzazione attraverso cinque documentari video, in cui tali territori dialogano con gli interventi performativi progettati e realizzati dai soci del Consorzio Marche Spettacolo. Ciascun intervento artistico è stato il frutto di uno stimolante lavoro di co-progettazione fra gli Istituti Culturali coinvolti e i Consorziati.

È possibile vedere un’anteprima dei cinque progetti su www.bit.ly/teaserPIS.

Mercoledì 22 dicembre, alle ore 12, il video girato a San Benedetto verrà pubblicato contemporaneamente su:

www.patrimonioinscena.it

www.bit.ly/YouTube-CMS

www.facebook.com/marchespettacolo

www.instagram.com/marchespettacolo

www.twitter.com/cmspettacolo

www.linkedin.com/company/consorzio-marche-spettacolo

Maggiori informazioni sul progetto sono disponibili al sito www.patrimonioinscena.it.

