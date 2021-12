SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo i tre punti ottenuti contro il Tolentino, i rossoblu dovranno affrontare, mercoledì 22 dicembre presso lo Stadio “P. Leonardo” di Pietramelara alle ore 14:30, l’Aurora Alto Casertano. Come affermato anche nel pre-gara da mister Alfonsi, le insidie sono molte tra cui anche il campo più piccolo rispetto a quello del “Riviera delle Palme”, dove appunto la squadra ha trovato molte difficoltà nell’arco della stagione. Guardare la classifica dei padroni di casa e sottovalutarli sono le ultime cose da fare e la Samb dovrà cercare di portare a casa i primi tre punti in trasferta, in modo tale da chiudere il 2021 in modo positivo nonostante tutto quello che sia successo.

Lo scorso anno i campani hanno vinto il campionato di Eccellenza, ripreso con un girone a sette squadre, guadagnando la promozione in Serie D alla prima posizione con 16 punti.

Nella stagione attuale la formazione di mister Rosario è posizionata al 18° posto con soli 2 punti raccolti in casa con Montegiorgio e Porto d’Ascoli.

I risultati ottenuti oltre ai due pareggi, sono 13 sconfitte ottenute con tutte le squadre del girone escluse Samb e Notaresco (che deve ancora incontrare) e le due squadre citate prima.

Sono 3 i gol fatti e 32 quelli subiti segnati dalla squadra campana, risultando il peggior attacco e la seconda peggior difesa del girone. Due dei gol segnati sono arrivati nelle ultime due giornate, uno in casa con il Chieti e uno in trasferta con il Matese.

Giocatori da tenere d’occhio: Nicola Mancino, trequartista con una carriera tra i professionisti, infatti vanta più di 300 presenze in Serie B e Serie C dove le maglie vestite sono molte come quella del Napoli, Ternana, Teramo, Foggia, Siracusa, Grosseto, Casertana su tutte. È alla terza esperienza tra i dilettanti dopo quelle degli ultimi due anni con Francavilla e Sorrento, ad oggi veste appunto la maglia dell’Aurora Alto Casertano dove, per il momento, ha segnato un gol. La miglior stagione dal punto di vista realizzativo risale al 2010-2011 quando vestiva la maglia del Siracusa segnando 12 gol in 25 presenze in Serie C.

Marco Di Matteo, attaccante che ha vestito le maglie di Cesena, Pescara, Giulianova e Brindisi in Serie B e Serie C. Dal 2011 gioca nei dilettanti ed ha disputato due buoni campionati in Eccellenza nel 2014-2015 e nel 2015-2016 con il Piedimonte Matese e Tre Pini Matese segnando in due anni 25 gol. L’ultima esperienza in Serie D, prima di quest’anno, risale al 2018-2019 con la maglia dell’Isernia per poi ritornare, nella stessa stagione, al Tre Pini Matese in Eccellenza dove ha segnato 13 gol.

