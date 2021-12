SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ultima trasferta dell’anno per i rossoblu.

L’Aurora Alto Casertano comunica che l’acquisto del biglietto di ingresso al settore Ospiti per la gara Aurora Alto Casertano-Samb, in programma mercoledì 22 dicembre alle ore 14.30, allo stadio Pasqualino Leonardo di Pietramelara, dovrà essere prenotato entro il giorno 21 Dicembre alle ore 19:00, con il rilascio dei propri dati anagrafici e telefonici tramite messaggio Messenger (Facebook) sulla pagina ufficiale Aurora Alto Casertano. Oltre tale termine non sarà possibile acquistare biglietti ed avere accesso allo Stadio. Il prezzo del tagliando è di 10 euro.

