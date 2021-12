SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ultima trasferta dell’anno per i rossoblu.

L’Aurora Alto Casertano comunica che l’acquisto del biglietto di ingresso al settore Ospiti per la gara Aurora Alto Casertano-Samb, in programma mercoledì 22 dicembre alle ore 14.30, allo stadio Pasqualino Leonardo di Pietramelara, dovrà essere prenotato entro il giorno 21 dicembre alle ore 19, con il rilascio dei propri dati anagrafici e telefonici tramite messaggio Messenger (Facebook) sulla pagina ufficiale Aurora Alto Casertano. Oltre tale termine non sarà possibile acquistare biglietti ed avere accesso allo Stadio. Il prezzo del tagliando è di 10 euro.

Obbligo di Super Green Pass per l’ingresso, mentre per i bambini al di sotto dei 12 anni non è obbligatorio dimostrarlo, l’importante è avere un autocertificazione. Si pregano gli spettatori di anticiparsi per effettuare correttamente tutti i controlli

L’Alto Casertano trasmetterà la partita sulla propria pagina ufficiale Facebook, in payperview, al costo di 5,49 euro.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.