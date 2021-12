SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mercoledì 22 dicembre allo stadio ‘Riviera delle Palme’ di San Benedetto del Tronto andrà in scena Porto d’Ascoli-Vastese, il sedicesimo appuntamento valido per il campionato di Serie D, Girone F.

Dopo il punto ricamato contro il Castelnuovo Vomano, gli ‘orange’ di Ciampelli sono attesi ad un altro importante e difficile incontro: stiamo parlando della Vastese guidata da Salvo Fulvio D’Adderio, una vecchia conoscenza rossoblù.

Gli abruzzesi si trovano in un periodo di forma eccezionale: tre vittorie consecutive arrivate contro Alto Casertano, Fiuggi e Trastevere, con ben 8 gol segnati e solo 1 subito. Dopo un inizio di stagione non all’altezza, i teatini sembrano aver ingranato la marcia riuscendo a dare continuità a risultati e prestazioni. Attualmente occupano la nona posizione in classifica con 20 punti ma con una partita da recuperare contro il Montegiorgio per motivi legati alle positività da Covid dei fermani.

Riguardo la probabile formazione dei bianco-rossi mister D’Adderio schiererà molto probabilmente il suo consueto 4-3-3 con: Di Rienzo; Ceccacci, Diallo, Di Filippo, Altobelli; Sansone, Panaioli, Agnello; Alonzi, Monza, Alessandro.

Occhio agli ultimi nomi; Alonzi è stato l’autore del gol vittoria nell’1-0 contro il Trastevere, mentre l’argentino Alessandro è il capocannoniere della squadra con 7 reti realizzate.

