SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Importante evento musicale a San Benedetto del Tronto. Mercoledì 22 dicembre, al Palariviera, l’Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal Maestro Giacomo Loprieno, si esibirà in un concerto dedicato al grande compositore italiano Ennio Morricone, organizzato da Alhena Entertainment e Ventidieci.. La data è il recupero dello spettacolo inizialmente programmato il 7 marzo 2020, posticipato poi al 22 maggio 2020 e ancora una volta al 24 marzo 2021 a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid. Un tributo unico, duqnue, a un un gigante della musica di tutti i tempi, vincitore di due Oscar, tre Grammy, quattro Golden Globe e un Leone d’Oro; un viaggio incredibile tra le melodie che sono rimaste nella memoria collettiva di generazioni, come “Mission”, “La leggenda del pianista sull’oceano”, “C’era una volta il west”, “Nuovo cinema Paradiso”, “The hateful night”, “C’era una volta in America”, “Per qualche dollaro in più” e molte altre.

Nel corso della serata si alterneranno sul palco solisti come il violoncello del Maestro Ferdinando Vietti e la tromba del Maestro Stefano Benedetti. Ospiti speciali saranno il soprano Anna Delfino, che farà rivivere l’emozione del “Deborah’s Theme” da “C’era una volta in America” e il violinista del Circle du Soleil Attila Simon, che eseguirà il concerto interrotto per il violino da “Canone Inverso”. A dare voce ai personaggi e alle ambientazioni sarà l’attore Andrea Bartolomeo, presente dal ’98 con il Teatro Nucleo nei più importanti festival internazionali di teatro all’aperto e direttore artistico del Giovenco Teatro Festival e Gioiosa Percussioni Festival e del Centro di Ricerca per le Arti della Scena del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

L’Ensemble Symphony Orchestra, con oltre 600 concerti tra Italia, Svizzera, Germania, Spagna, Olanda, Francia, Austria, Regno Unito e Belgio, è una delle orchestre più conosciute del panorama artistico nazionale, grazie ai molti progetti cui ha partecipato e agli artisti di fama internazionale e nazionale con cui ha collaborato. Versatile e attenta a ogni genere musicale, il suo repertorio spazia dalle arie d’opera alle colonne sonore di film di fama mondiale. Dopo collaborazioni nazionali e internazionali importanti con Mario Biondi, Max Gazzè, Franco Battiato , Giovanni Allevi, Renato Zero, Francesco Renga, Pooh, Baustelle, PFM, Andrea Bocelli, Sting, Kylie Minogue, Robbie Williams, Nile Rodgers, Sam Smith, Luis Bacalov, l’Ensemble Symphony Orchestra si è avvicinata anche alla musica di Ennio Morricone.

Il Maestro Giacomo Loprieno ha diretto opere, concerti e recital lirici sia in Italia che all’estero calcando i palcoscenici dei più grandi e importanti teatri del mondo. Ha perfezionato la pratica pianistica e la direzione d’orchestra ed è stato assistente in numerose produzioni internazionali; nel 1996 è stato finalista al concorso per giovani direttori d’orchestra dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Ha inciso la Messa di Gloria di Mascagni per tenore, baritono, coro ed orchestra per la Casa Editrice Phoenix, e le Cantate di Nicolò Zingarelli per Arkadia.

Per l’ingresso all’evento sarà necessario essere muniti di super green pass e mascherina.

Ecco i prezzi dei biglietti (compresi i diritti di prevendita), ancora in vendita nei circuiti e nelle abituali prevendite TicketOne e Ciaotickets:

Poltronissima sett. A 39 €

Poltrona sett. B 33 €

Poltrona sett. C 26 €

I biglietti già acquistati sono validi per la nuova data.

