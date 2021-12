MONTEFIORE DELL’ASO – Ci è giunta in redazione una nota dell’Associazione Infiorata Montefiore dell’Aso con un bilancio del presidente Graziano Amadio sull’anno appena trascorso. Ecco le sue parole.

“Come ogni anno in questo periodo mi trovo a fare un bilancio dell’anno trascorso.

Nonostante la pandemia non ci abbia lasciato vivere l’Infiorata come da tradizione, ci riteniamo comunque soddisfatti delle iniziative che siamo riusciti ad organizzare seppur con molte difficoltà e limitazioni.

In primis l’Infiorata! Quest’anno le vie del nostro splendido borgo non sono state colorate da tappeti sul selciato ma da veri e propri “quadri” (ben 46) di arte effimera, realizzati dai mastri infioratori nelle proprie case su tavola con i più svariati materiali (dalla carta, al sale, segature, legno ecc).

Subito dopo siamo partiti per un fantastico tour in giro per le piazze turistiche delle Marche per far conoscere la nostra arte. L’iniziativa, che ci ha accompagnati per tutta l’estate, è stata organizzata in stretta collaborazione con l’UNPLI (Associazione Pro Loco d’Italia) Marche, in particolare con il Presidente Marco Silla, a cui va il nostro più sentito ringraziamento. A partire da Fano, passando per Porto San Giorgio, Cupra Marittima, Sirolo, Civitanova Marche, Comunanza e Arquata del Tronto abbiamo toccato tutte le province della nostra Regione. E non è ancora finito…chiuderemo infatti a Montefortino, dove esporremo 3 opere di arte effimera riguardanti la Natività.

Come ogni anno ci siamo adoperati per allestire il Presepe all’interno della Collegiata di Santa Lucia; ogni anno cerchiamo di far rivivere la magia della Natale avvalendoci delle idee e della creatività dei nostri mastri realizzando degli allestimenti alternativi (foto allegata).

Chiudo con l’augurio, a nome di tutta l’Associazione Infiorata, di un sereno Natale con la speranza che il 2022, in cui si celebrerà il ventennale dell’Associazione, l’Infiorata possa tornare ad animare il nostro paese con la presenza di delegazioni italiane ed estere!.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.