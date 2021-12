TERAMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 20 dicembre, del Comando Provinciale dei Carabinieri di Teramo.

La Compagnia Carabinieri di Giulianova , con il personale delle Stazioni dipendenti e quello del Nil di Teramo (Nucleo Ispettorato del Lavoro) nel fine settimana ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio che ha interessato i Comuni di Giulianova, Mosciano , Silvi e Roseto degli Abruzzi.

L’attivita’ condotta dai militari si concretizzava con l ispezione di 6 esercizi commerciali all’interno dei quali venivano controllati complessivamente 100 avventori per verificare il possesso del previsto green pass. Nel corso dei controlli venivano elevate 8 sanzioni di carattere amministrativo con proposta di chiusura per uno degli esercizi commerciali ispezionati, dove veniva accertata anche la violazione del protocollo di sicurezza aziendale Covid ed il relativo titolare veniva deferito in stato di libertà anche per le violazioni delle normative di sicurezza nei luoghi di lavoro (Legge 81/2008).

Nella stessa serata i militari procedevano anche ad effettuare numerosi controlli alla circolazione stradale nei Comuni di Giulianova Mosciano, Silvi e Roseto degli Abruzzi dove venivano controllati 60 autoveicoli , 110 persone e nel corso di tali controlli un utente della strada veniva segnalato alle Autorità competenti per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti con rifiuto dell’accertamento. L’attivita’ condotta in maniera capillare sul territorio , ha consentito anche di prevenire la commissione di reati predatori che nel periodo natalizio destano particolare allarme sociale.

