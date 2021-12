Knoflach 6,5 Altro cleansheet in casa e si fa trovare pronto sul tiro più pericoloso degli ospiti all’11’ pt quando con un grande intervento devia il pallone calciato da Miccoli all’angolo basso della porta. Da dietro da indicazioni utili e tiene sull’attenti i propri compagni.

Alboni 6+ Parte un po’ male e trova difficoltà nella prima mezz’ora di gara ma cresce nel secondo tempo compiendo dei buoni contrasti e proponendosi dal suo lato.

Pica 7 Buona prestazione dell’ex Lazio Primavera che è autore di una grande partita sotto tutti gli aspetti. Gioca sempre d’anticipo e prende il tempo agli avversari, spicca nel colpo di testa ed è abbastanza preciso nei lanci lunghi per pescare gli esterni in profondità. Ragazzo interessante con molta personalità da vendere.

Zgrablic 6- Prestazione poco convincente del croato che trova ancora delle difficoltà in fase difensiva. Fa a sportellate con gli attaccanti del Tolentino ma spesso e volentieri si fa superare e viene preso in controtempo.

Lorenzoni 6,5 Autore di una prestazione più che sufficiente: dal suo lato tiene a bada come può il suo diretto marcatore, corre, si propone in avanti e recupera molti pallone con tanta grinta.

Lulli 6,5 Il capitano trova qualche difficoltà ad inizio primo tempo ma per il resto è autore di una prestazione di carattere e compie interventi decisi per recuperare il pallone.

Frulla 6+ Il centrocampista jesino compie una prestazione sufficiente, forse un po’ sottotono nella prima parte del primo tempo ma esce abbastanza bene nel secondo tempo. Delizioso il cross dalla bandierina per il colpo di testa di Fall che colpisce il palo.

Zanazzi 6,5 Il classe 02′ arrivato nella sessione di dicembre è prezioso sia nei contrasti e anche nei movimenti. Combatte e recupera molti palloni e si inserisce molto bene negli spazi, tra l’altro uno dei suoi punti di forza. Esce al 20′ st per Amoruso.

Di Domenicantonio 7+ È l’arma in più e uno dei giocatori con più tecnica dei rossoblù. Schierato dall’inizio è una mina vagante e fa ciò che vuole creando numerose occasioni da gol. Suo l’assist che manda in gol Fall. A volte preferisce fare tutto da solo invece di servire i compagni posizionati meglio come nell’occasione al 30′ pt dove ha preferito la conclusione in porta da posizione defilata piuttosto del cross in mezzo per i compagni liberi.

Peroni 6,5 L’ex Matelica gioca una buona gara e rispetto alle altre gare che ha giocato, ha più personalità e intraprendenza nel mettersi in discussione con le sue giocate. Dalle sue parti crea un po’ di scompiglio. Da migliorare i cross forse un po’ troppo bassi. Esce al 35′ st per Fabretti.

Fall 7,5 Un ragazzo che mi ha dato l’impressione di essere molto umile dopo le dichiarazioni rilasciate nel post-gara. È certamente il migliore in campo ed è il centravanti che mancava alla Samb, ovvero, un numero 9 che sappia spizzare, proteggere e controllare il pallone e lui lo ha fatto nei migliori dei modi. Cerca gli spazi e si muove bene, infatti, il gol nasce da un buon inserimento che gli permette di trovarsi a tu per tu con il portiere e firmare il primo gol in rossoblù che valgono 3 punti pesantissimi. Colpisce sfortunatamente un palo al 33′ pt. Ci si augura di vedere molto spesso delle prestazioni del genere, è un giocatore che può essere decisivo e che può svoltare il campionato con i suoi gol.

Amoruso 6 Entra gli ultimi 25 minuti di gara e compie bene il proprio compito senza commettere gravi errori.

Fabretti 6 Dopo essere stato lontano dal campo per un po’ torna a giocare e subentra negli ultimi 15 minuti. Spreca un occasione al 42′ st tirando alto da buona posizione dopo un’azione personale di Di Domenicantonio.

Alfonsi e Visi 7+ Non era facile guidare la squadra in un periodo così difficile dopo aver cambiato due allenatori nel giro di neanche 3 mesi e nonostante il poco tempo a disposizione i loro ragazzi hanno disputato una buona partita trovando e meritando in 3 punti. Hanno chiesto di mettere il cuore e la squadra ha risposto bene ed ha trovato uno spirito che fino ad oggi non avevo visto. “Non abbiamo fatto ancora niente e ci godiamo la vittoria” – hanno dichiarato a fine partita, ora si pensa alla gara di mercoledì con l’Alto Casertano per chiudere nei migliori dei modi questo 2021 dove la Samb ne ha passate di tutte i colori. Sono stati chiamati per dare una mano e sicuramente, da buoni sambenedettesi, possono essere di aiuto alla causa Samb ma la decisione poi aspetterà solo a chi di dovere.

