Tutto pronto per la nona puntata di Scienziati nel Pallone della stagione 2021/2022. Lunedì 20 dicembre alle 18.45 si parlerà di Samb e Porto d’Ascoli con i nostri tre scienziati Nazzareno Perotti, Giuseppe Buscemi e Walter Del Gatto. A condurre sarà Antonio Di Salvatore, mentre come ospite avremo Emidio Oddi, ex terzino della Roma.

Come sempre verrà fatto il punto sulla classifica del campionato di Serie D e si commenteranno le partite del week-end appena trascorso, senza dimenticare il focus sui prossimi avversari delle nostre formazioni.

