SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Preso atto della rinuncia all’incarico del tecnico Sergio Pirozzi, affidata ai propri canali social, la società intende far chiarezza sull’intera vicenda. In questi giorni si è detto di tutto e di più ed è doveroso precisare alcuni aspetti salienti”.

Si apre così la nota diffusa nella serata del 19 dicembre dall’As Sambenedettese: “La proprietà aveva individuato in Pirozzi un profilo tecnico idoneo alle sorti della squadra in questo momento difficile. Nessuna provocazione nei confronti della piazza come si è detto spesso e a torto da più parti. La società ha sempre rispettato il pensiero di tutti ed è sempre aperta al confronto costruttivo con chi ama questi colori”.

Dal Club di Renzi aggiungono: “Tuttavia le minacce che, come ha riportato il tecnico nel suo post, non hanno risparmiato nemmeno la sua famiglia, vanno fermamente condannate. Senza se e senza ma. Ci teniamo a precisare che queste parole non rappresentano in alcun modo il pensiero di una città e di una tifoseria, quella sambenedettese, che tanto ha fatto per le popolazioni terremotate. La società coglie l’occasione per augurare al tecnico Pirozzi le migliori fortune professionali per il futuro”.

