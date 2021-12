TESTA 6.5 Torna tra i pali dopo un turno di stop e non sbaglia nulla. Sicuro nelle uscite. Sul gol è incolpevole.

PETRINI 6.5 Sul suo lato c’è un D’Egidio in gran spolvero, ma lo regola. Sempre pericolose le sue rimesse lunghe con le mani, ormai un marchio di fabbrica.

SENSI 6 Dal suo colpo di testa, parato da Natale, scaturisce l’angolo che porta al vantaggio. In occasione dell’1-1 temporeggia su D’Egidio e gli consente di effettuare l’assist. Vero è che se l’avesse anche solo sfiorato in piena area avrebbe concesso rigore.

PASSALACQUA 6.5 Ad inizio ripresa, una scivolata tanto bella quanto rischiosa su Emili all’interno dei 16 metri. Sempre pulito e corretto. L’arbitro però lo ammonisce per una gomitata su Morelli che sembrava non esserci.

PASQUALINI 6 Gara attenta senza sbavature in entrambe le fasi. Nei primi 20′ arriva un paio di volte sul fondo rendendosi pericoloso. Con l’uscita di Battista, fa più fatica ad inserirsi, ma non è l’unico a risentirne.

EVANGELISTI 6.5 Praticamente un attaccante aggiunto. Ciampelli lo alza sulla linea di Napolano per far fronte alla mancanza di Battista, ma serve tempo per abituarsi al nuovo ruolo. Al 65′ perdona Natale calciando troppo debolmente.

PETRICCI 6- Oggi leggermente sottotono rispetto alle scorse uscite, fatica a trovare spazi anche per via della gabbia che i neroverdi gli costruiscono attorno. Lascia il posto al neo arrivato Sapone.

D’ALESSANDRO 7+ Questo è il D’Alessandro che conosciamo. Trova il secondo gol stagionale con un’incornata da rapace d’area. Esce coi crampi dopo aver lottato come un leone. Peccato l’ammonizione che non gli farà vedere il campo mercoledì.

VERDESI 6.5 Destra o sinistra, per lui non c’è differenza. Dopo l’uscita di Battista cambia fascia ma è sempre pericoloso. Come d’Alessandro era diffidato ed il giallo gli costa il posto con la Vastese.

BATTISTA s.v. Quando al 20′ sente tirare il muscolo, capisce subito che è meglio non correrci sopra. Le sue sgroppate su un campo così piccolo servivano come il pane.

NAPOLANO 7 Come faccia a giocare sempre i 90′ minuti con questi ritmi lo sa solo lui. Speriamo si sia risparmiato qualcosa per mercoledì, in una partita in cui la sua qualità sarà indispensabile. Anche oggi sforna un assist da corner. Decisivo.

NOCIARO 6 (dal 70′) Entra dalla panchina ma non tocca molti palloni.

PIETROPAOLO s.v. (dal 78′) Subentra nel finale per dare il cambio a Evangelisti.

ROSSI 6.5 (dal 20′) Non facile entrare a freddo ma si inserisce perfettamente nel ruolo che gli chiede il mister: fa la mezz’ala di interdizione mettendoci fisico e tanta corsa.

SAPONE 6.5 Convince al debutto il classe ’00. Ha il 9, ma gioca sull’esterno facendo tanto lavoro sporco e ripiegando spesso in difesa. Jolly importante anche dal primo minuto prossimamente.

CIAMPELLI 6.5 Bravo a ridisegnare l’11 dopo l’infortunio di Battista, che è stato il punto di svolta in negativo della partita. In queste trasferte si sa, quando non si può vincere, l’importante è non perderla. Le molte assenze per infortuni e squalifiche lo costringeranno ad avere gli uomini contati mercoledì contro la Vastese, squadra assolutamente da non sottovalutare visto che nel giro di 10 giorni ha fermato le quotate Fiuggi e Trastevere. Sarà tosta, ma dal suo Porto d’Ascoli è lecito aspettarsi di tutto.

