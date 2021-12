SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A fine gara siamo riusciti anche ad intervistare i due mister Alfonsi e Visi che hanno preso temporaneamente il posto in panchina per guidare la squadra.

Alfonsi: “Esordire in prima squadra e vincere, poi farlo con la Sambenedettese è un sogno. Ora ci godiamo la vittoria ma domani ci mettiamo subito al lavoro per la gara di mercoledì, non abbiamo fatto niente”. – afferma. “Cosa mi è piaciuto? Tutto. Nella prima mezz’ora abbiamo fatto un po’ fatica, la settimana per i ragazzi è stata pesante. Sono giovani e tutto questo non passa inosservato poi ci siamo sbloccati con uno spirito diverso”. – dichiara. “Caso Pirozzi? Ho molti amici ascolani che mi prendono in giro e ci sta, ma le minacce alla famiglia non sono una cosa bella. Massima solidarietà nei suoi confronti”. – conclude.

Per vedere ed ascoltare la nostra videointervista clicca qui: https://www.youtube.com/watch?v=tB1puUDjLUo

Visi: “Come ha vissuto la settimana la squadra? Dall’inizio ci sono sempre state situazioni di emergenza e di rincorsa. Io e mister Alfonsi abbiamo chiesto di mettere il cuore e dopo la prima mezz’ora i ragazzi hanno creato e sono venuti fuori. Complimenti a loro. – dichiara. “Cosa ho trasmesso ai ragazzi? Spero di aver trasmesso il cuore che ci vuole per giocare in questa piazza. Ora godiamoci la vittoria poi si pensa a mercoledì. Vedremo quello che succederà…” – conclude.

Per vedere ed ascoltare la nostra videointervista clicca qui: https://youtu.be/hZMJ_FZzoLc

