CASTELNUOVO VOMANO – Un buon punto, in una trasferta ostica.

Si può riassumere così il pomeriggio del Porto d’Ascoli a Castelnuovo Vomano, con l’1-1 finale che rispecchia quanto si è visto in campo.

Al termine della gara, mister Ciampelli si è fermato ai nostri microfoni per commentare la prestazione:

“L’approccio è stato quello di una squadra entrata in campo per prendere i tre punti, sono soddisfatto dei primi 20-25 minuti. Purtroppo l’infortunio di Battista ha cambiato l’inerzia della partita. Da lì in avanti abbiamo fatto fatica ad andare sugli esterni e loro sono usciti fuori, trovando il gol del pari che avremmo potuto evitare. Su questo campo e contro questo tipo di avversario, abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Non dimentichiamoci che loro avevano allestito una squadra per fare un campionato di vertice”.

La nota negativa è appunto lo stiramento di Battista, che costringerà il mister a ridisegnare l’11 titolare già mercoledì contro la temibile Vastese, che sta risalendo la classifica: “Battista non è recuperabile per mercoledì, D’Alessandro e Verdesi sono squalificati. Ora abbiamo due giorni per raccogliere le forze e preparare la partita con la Vastese, squadra costruita bene che si è ulteriormente rinforzata”.

“Una prima impressione su Sapone? E’ un jolly offensivo. Nasce come esterno d’attacco, ma nelle ultime stagioni ha lavorato bene anche come punta centrale o seconda punta. Sia lui sia Emili, qui avranno la possibilità di crescere e di dimostrare il loro valore”.

