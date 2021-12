SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo una settimana dove si sono verificati gli esoneri di mister Antonioli e il DS Sabbadini, i rossoblu guidati da mister Alfonsi e mister Visi hanno trovato i tre punti battendo il Tolentino per 1-0. Nel post gara abbiamo intervistato l’attaccante rossoblu Fall e l’ex mister rossoblu Mosconi .

Fall: “Come ho vissuto questo periodo? Sono dispiaciuto per il DS Sabbadini e mister Antonioli perché hanno lavorato molto per portarmi qui, non è stato facile”. – afferma l’ex Atletico Terme Fiuggi. “Lavoro duramente ed è la mia mentalità. Ho avuto difficoltà nelle mia carriera ma non ho mai smesso di lavorare, solo così arrivano i risultati. Qui la piazza chiede l’impegno e mi metto a disposizione per i miei compagni, voglio dare una mano.” – dichiara.

Per vedere ed ascoltare la nostra videointervista clicca qui: https://youtu.be/Cdk7vQugJgE

Mosconi: “Tornare qui? È sempre un piacere essere ricordati e mi dispiace molto per il campionato di sofferenza dei rossoblu, soprattutto per la piazza. – afferma. Samb? Ha delle qualità importanti. Eravamo partiti bene poi ci siamo spenti nel finale del primo tempo mentre nel secondo ci siamo svegliati tardi. Ci è mancato un po’ di coraggio. – dichiara. “Il girone? È molto difficile e ci sono molte squadre con budget importanti. Noi puntiamo alla salvezza. – conclude.

Per vedere ed ascoltare la nostra videointervista clicca qui: https://www.youtube.com/watch?v=iw2xZ-cBh2E

