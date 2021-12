FERMO – Forze dell’Ordine in azione nelle ultime 24 ore.

I carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno denunciato nel Fermano un 24enne extracomunitario per non aver rispettato la sorveglianza speciale e la permanenza notturna in casa come imposto dalle Autorità.

Gli accertamenti dei militari hanno portato all’inevitabile deferimento, operazione resa nota tramite nota stampa giunta in redazione il 19 dicembre dall’Arma fermana.

