SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Serata di gala per il Rotary Club di San Benedetto del Tronto venerdì 17 dicembre all’ hotel Calabresi, dove i soci si sono di nuovo riuniti per la cena degli auguri . Alla serata, presieduta dal presidente Massimo Esposito , sono intervenuti anche il sindaco di San Benedetto, Antonio Spazzafumo , e l’assessore Laura Camaioni .

Il presidente Esposito ha ringraziato la presidente entrante, Maria Rita Bartolomei, e il Prefetto, Manrico Urbani, per l’organizzazione della serata, che è stata allietata dal duo musicale composto da Carl Fanini e Roberto Lanciotti. “Questo è il terzo evento per importanza dell’anno rotariano dopo la cerimonia del passaggio del Martelletto e la visita del Governatore – ha dichiarato. “La cena degli auguri ha una particolare connotazione perché il Natale rappresenta una festività in cui vengono alla luce i sentimenti di amicizia, solidarietà, vicinanza e fratellanza, che sono i principi a cui il Rotary si ispira ed è giusto che questa festa venga rinnovata di anno in anno con sempre maggiore intensità – e ha concluso citando Paul Harris, il fondatore del Rotary. Anche il sindaco ha sottolineato come amicizia e collaborazione abbiano rappresentato il punto di partenza della cavalcata che ha portato la propria squadra a prendere in mano l’amministrazione comunale cittadina.

Il presidente ha poi fatto un omaggio sia alle donne che gli uomini presenti alla cena: alle donne sono state regalate delle spille a forma di rosa create dalla sartoria creativa di Antonella Romoli Venturi e realizzate a mano dallo staff di Civico Verde Grottammare, un laboratorio di Legambiente Marche che realizza prodotti artigianali dal recupero di materiali aziendali e post-consumo in un’ottica di economia circolare e inclusione sociale, coordinato dalla responsabile Kessili De Berardinis; agli uomini, invece, è stata donata una pubblicazione sulla storia dell’Asilo Merlini scritta dal socio Emidio Lattanzi e prodotta dal socio Alberto De Angelis, presidente dell’istituto scolastico.