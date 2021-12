Miglior formazione possibile per mister Ciampelli, che non rinuncia a Battista nel tridente offensivo al fianco di Napolano e Verdesi, che domenica scorsa decisero la partita. A centrocampo, spazio per gli Under Evangelisti e Petricci, che ritrova la titolarità. Partono invece dalla panchina i neo acquisti Sapone ed Emili

CASTELNUOVO VOMANO – Tutto pronto allo Stadio “Comunale” di Castelnuovo, per la 15a giornata del Campionato di Serie D 2021/22.

Di fronte Castelnuovo, 14esimo in classifica con 16 punti e Porto d’Ascoli, al terzo posto con 27 punti in 14 partite giocate.

NOTE

Bella giornata di sole a Castelnuovo Vomano, nonostante tra una settimana sia Natale. Arbitra Antonio Monesi di Crotone. Assistente 1 Mattia Roperto di Lamenza Terme. Assistente 2 Fabrizio Cozza di Paola. Padroni di casa in maglia neroverde, ospiti con l’ormai consuet casacca orange che li caratterizza.

FORMAZIONI

CASTELNUOVO VOMANO (4-3-3) Natale (01), Pulsoni (01) Sanseverino, Casimirri, Alfieri (02, 80′ Orlando), Terrenzio, D’Egidio, Prestianni (02), Modugno (03, 70′ Camara), Emili, Morelli (02, 70′ Ragni). All Guido Di Fabio.

PORTO D’ASCOLI (4-3-3) Testa, Petrini (01), Pasqualini, Passalacqua, Sensi, Verdesi (02, 70′ Nociaro), Napolano, Battista (20′ Rossi), Petricci (01, 60′ Sapone), Evangelisti (03, 78′ Pietropaolo), D’Alessandro (90′ Clerici). All. Davide Ciampelli.

ANGOLI 8-4

AMMONITI Modugno (C) D’Alessandro (P) Verdesi (P) Passalacqua (P) Rossi (P) Casimiri (P)

ESPULSI

CRONACA

PRIMO TEMPO

1′ Verdesi lancia a memoria per Napolano, fuorigioco.

3′ Prima occasione Castelnuovo. D’Egidio salta Petrini sulla destra, prova a mettere al centro ma viene chiuso in angolo. Primo corner per i neroverdi.

3′ Emili dalla bandierina, ma c’è fallo in attacco. Nulla di fatto.

3′ LIBERA IL DESTRO EVANGELISTI: prima vera occasione per il Porto, con Evangelisti che riceve al limite e, senza pensarci su due volte, calcia in porta. Natale mette in angolo.

4′ Corner di Napolano battuto sul primo palo, libera D’Egidio.

4′ ANCORA UN SUPER NATALE: punizione dalla trequarti per il Porto, calcia Napolano sul secondo palo dove Sensi stacca col tempo giusto. Grande riflesso di Natale che si rifugia in corner.

5′ Corner di Napolano, testa di Petricci in anticipo sul primo palo, ma palla alta. Bell’inizio di gara.

6′ Secondo angolo per i neroverdi, fallo in attacco.

9′ Morelli si mette in proprio e cerca il tiro dai 20 metri, nessun pericolo per Testa.

11′ INSISTE IL PDA Punizione dopo un fallo su Evangelisti a centrocampo. Batte Napolano che chiama lo schema. Battista fa la sponda di testa e Sensi cerca una favolosa girata, Natale in angolo.

11′ AVANTI IL PORTO. Traiettoria perfetta a rientrare di Napolano dalla bandierina, D’Alessandro svetta nel cuore dell’area e di testa anticipa tutti battendo Natale. 0-1.

15′ Punizione molto interessante dal limite per il Pda, guadagnata da Verdesi. Batterà, manco a dirlo, Giordano Napolano.

16′ NAPOLANO SFIORA IL RADDOPPIO: il capitano calcia dalla sua mattonella, palla sull’esterno della rete, illusione del gol.

17′ Partita a ritmi altissimi, siamo già 4-3 con i corner dopo nemmeno metà primo tempo.

19′ Battista chiede il cambio: brutte notizie per Ciampelli, costretto ad un cambio obbligato. Al suo posto Rossi.

22′ Altro angolo per il Castelnuovo. Emili calcia ancora sul primo palo, ma nulla di fatto.

23′ Fallo di Verdesi su Alfieri, punizione dalla trequarti per gli abruzzesi.

23′ Alfieri crossa sul secondo palo, ma Testa la chiama e la blocca in presa alta.

28′ PAREGGIO CASTELNUOVO: D’Egidio ubriaca con una serie di finte Sensi, che non può toccarlo per non concedere il rigore. Il 7 mette al centro dove Morelli deve solo aprire il piattone. 1-1.

33′ Rimessa lunghissima di Petrini, praticamente un corner, ma Natale blocca.

34′ BRIVIDO PER I NEROVERDI: Sanseverino, su un pallone aereo apparentemente innocuo, cerca di appoggiarlo di testa al proprio portiere, i due non si intendono e Petricci per poco non ne approfitta. Natale si arrabbia col suo difensore.

43′ Blitz di Petrini che ruba palla sulla destra e si invola, mette al centro per Napolano ma il guardalinee segnala fuorigioco.

45′ PERICOLOSO IL CASTELNUOVO: bella trama dei neroverdi sulla destra, Emili prova la botta sul primo palo, ma la sfera termina sul fondo.

45+1 Finisce il primo tempo.

SECONDO TEMPO

45′ Si riparte al Comunale.

47′ Ammonito Modugno per aver disturbato il rinvio di Testa.

54′ Destro a giro di D’Egidio, blocca Testa.

55′ Giallo per D’Alessandro per aver fermato Emili sulla trequarti.

56′ Ammonito anche Verdesi, per un fallo su Alfieri.

57′ Duello aereo alle porte dell’area di rigore tra Passalacqua e Morelli, l’arbitro ravvisa una gomitata di Passalacqua e lo ammonisce. Punizione pericolosa.

57′ Parte Emili col destro, bravo Testa a bloccare nonostante il sole in faccia .

63′ Debutto per Sapone. Esce Petricci.

68′ GRANDE OCCASIONE PER EVANGELISTI: Azione personale di Rossi sulla destra che mette al centro dalle parti di Sapone, dopo un rimpallo, a rimorchio arriva Evangelisti che calcia di prima intenzione col destro. Troppo debole per bucare Natale.

70′ Escono l’autore del gol Morelli e Modugno per Camara e Ragni. Cambi anche per Ciampelli: Verdesi lascia il posto a Nociaro.

78′ Bella azione di Sapone sulla sinistra, ma sul suo traversone non arriva nessuno. Rimessa dal fondo.

78′ Ciampelli manda dentro Pietropaolo per Evangelisti.

79′ Ammonito Rossi per uno sgambetto a centrocampo ai danni di Emili.

82′ Napolano sfugge a Casimiri, che per fermarlo gli tira la maglia. Giallo sacrosanto.

87′ OCCASIONE CASTELNUOVO: Sanseverino sfugge a Petrini sulla destra, mette al centro per Camara che da solo calcia debolmente tra le mani di Testa. Gran pericolo.

90′ Saranno 4 i minuti di recupero. D’Alessandro esce per Clerici.

90+4 Scivola via senza emozioni il recupero. Castelnuovo e Porto d’Ascoli si spartiscono la posta.

