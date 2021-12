Tutto pronto allo Stadio “Riviera delle Palme” per la gara valevole per della quindicesima giornata di Serie D Girone F

Note: San Benedetto del Tronto, 11° soleggiato. Campo in discrete condizioni. Samb in divisa bianca away, ospiti in casacca nera e fascia cremisi e pantaloncini neri.

Angoli 3-7

FORMAZIONI

SAMBENEDETTESE: Knoflach, Alboni, Pica, Lulli, Fall, Di Domenicantonio, Zgrablic, Lorenzoni, Peroni, Zanazzi, Frulla.

A disposizione: Abbrandini, Amoruso, Varga, Sirocchi, Amatucci, De Sena, Fabretti, Zappasodi. Allenatore Sante Alfonsi

TOLENTINO: Bucosse, Nonni, Fofana, Bonacchi, Miccoli, Strano, Mengani, Tortelli, Padovani, Severini, Capezzani.

A disposizione: Marricchi, Stefoni, Rozzi, Salvatelli, Lattanzi, Giaconi, Cicconetti, Prosperi, Zammarchi. Allenatore Andrea Mosconi

DIRETTA

PRIMO TEMPO

9′ Ci prova il Tolentino con Capezzani che conclude dal limite dell’area ma il pallone si conclude abbondantemente sul fondo.

11′ OCCASIONE TOLENTINO: tiro dal limite da parte di Miccoli ma Knoflach devia in angolo e leva il pallone dall’angolo basso della porta.

16′ Ancora ospiti in avanti: rimpallo che sfavorisce la Samb, Tortelli in area di rigore conclude ma la sfera finisce poco sopra la traversa.

27′ Fuorigioco rossoblu: Alboni serve in profondità Fall, lanciato verso la porta, ma il guardalinee segnala la posizione irregolare del 9 rossoblu.

30′ OCCASIONE SAMB: Di Domenicantonio servito da Alboni, va al dribbling ed entra in area. L’11 rossoblu va alla conclusione e Bucosse si supera con un grande intervento.

33′ PALO DELLA SAMB: Frulla batte il calcio d’angolo dalla destra e Fall di testa schiaccia molto bene ma a negargli la prima gioia in rossoblu è il palo.

35′ Ammonito Capezzani per proteste.

38′ Occasione sprecata per i rossoblu: Lulli serve sulla sinistra Peroni che salta il primo avversario e poi prova la conclusione sul primo palo sporcata da Bonacchi e Bucosse blocca.

40′ Ammonito Nonni per aver commesso fallo su Peroni. Calcio di punizione da buona posizione per i rossoblu.

42′ OCCASIONE SAMB: Di Domenicantonio prova la conclusione potente sul palo di Bucosse ma il portiere ospite respinge con un buon intervento.

43′ Ancora Di Domenicantonio va vicino al gol, che raccoglie il pallone dopo una ribattuta da parte della difesa, va all’azione personale e prova il sinistro dal limite ma si conclude di poco al lato.

45′ Un minuto di recupero assegnato dal direttore di gara.

45+1′ Arriva il duplice fischio da parte dell’arbitro, si va negli spogliatoi con il punteggio ancora bloccato sullo 0-0. Ospiti che partono bene e impongono il proprio gioco nei primi 25 minuti di gara. Mentre i rossoblu escono fuori alla mezz’ora, ripartendo bene e colpiscono il palo con Fall.

SECONDO TEMPO

2′ GOL DELLA SAMB: Di Domenicantonio sulla sinistra cambia gioco dalle parti di Fall che viene lanciato verso la porta e tutto solo davanti al portiere insacca sul secondo palo e fa 1-0.

17′ Fall ruba il pallone a Nonni, appoggia il pallone per Di Domenicantonio che a sua volta serve Peroni. L’ex Matelica va al tiro col sinistro ma viene ribattuto dalla difesa ospite.

20′ Cambio della Samb: esce Zanazzi per fare posto ad Amoruso.

25′ Si rivede il Tolentino in attacco: Padovani dopo aver ricevuto il cross dalla sinistra da parte di Capezzani, colpisce male e debolmente il pallone che finisce al lato.

28′ Ammonito Bonacchi per aver fermato in modo irregolare Peroni.

31′ Primo cambio degli ospiti: esce Capezzani per Zammarchi.

35′ Cambio dei rossoblu: esce Peroni dentro Fabretti.

38′ Miccoli dai 25 metri prova il tiro ma il pallone finisce in curva.

42′ OCCASIONE SPRECATA DAI ROSSOBLU: ripartono i rossoblu con Di Domenicantonio che taglia il campo dalla destra verso sinistra e serve Fabretti che entra in area e di sinistro spara alto.

43′ Doppio cambio dei cremisi: escono Fofana e Severini per fare posto a Salvatelli e Prosperi.

45′ Sono 4 i minuti di recupero assegnati dall’arbitro.

45+2′ OCCASIONE TOLENTINO: angolo dalla sinistra battuto al centro dell’area da Miccoli per il colpo di testa di Prosperi che finisce poco alto la traversa.

45+3′ Ammoniti Lulli e Strano dopo un faccia a faccia tra i due. L’arbitro estrae il cartellino.

45+4′ Arriva il triplice fischio dell’arbitro, la Samb guadagna tre punti fondamentali dopo una gara sofferta grazie al gol di Fall ad inizio secondo tempo.

