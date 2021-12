Tutto pronto allo Stadio “Riviera delle Palme” per la gara valevole per della quindicesima giornata di Serie D Girone F

Note: San Benedetto del Tronto, 11° soleggiato. Campo in discrete condizioni. Samb in divisa bianca away, ospiti in casacca nera e fascia cremisi e pantaloncini neri.

Angoli 2-3

FORMAZIONI

SAMBENEDETTESE: Knoflach, Alboni, Pica, Lulli, Fall, Di Domenicantonio, Zgrablic, Lorenzoni, Peroni, Zanazzi, Frulla.

A disposizione: Abbrandini, Amoruso, Varga, Sirocchi, Amatucci, De Sena, Fabretti, Zappasodi. Allenatore Sante Alfonsi

TOLENTINO: Bucosse, Nonni, Fofana, Bonacchi, Miccoli, Strano, Mengani, Tortelli, Padovani, Severini, Capezzani.

A disposizione: Marricchi, Stefoni, Rozzi, Salvatelli, Lattanzi, Giaconi, Cicconetti, Prosperi, Zammarchi. Allenatore Andrea Mosconi

DIRETTA

PRIMO TEMPO

9′ Ci prova il Tolentino con Capezzani che conclude dal limite dell’area ma il pallone si conclude abbondantemente sul fondo.

11′ OCCASIONE TOLENTINO: tiro dal limite da parte di Miccoli ma Knoflach devia in angolo e leva il pallone dall’angolo basso della porta.

16′ Ancora ospiti in avanti: rimpallo che sfavorisce la Samb, Tortelli in area di rigore conclude ma la sfera finisce poco sopra la traversa.

27′ Fuorigioco rossoblu: Alboni serve in profondità Fall, lanciato verso la porta, ma il guardalinee segnala la posizione irregolare del 9 rossoblu.

30′ OCCASIONE SAMB: Di Domenicantonio servito da Alboni, va al dribbling ed entra in area. L’11 rossoblu va alla conclusione e Bucosse si supera con un grande intervento.

