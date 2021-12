Il quattro volte campione mondiale di muay thai ha annunciato la collaborazione con i tecnici di boxe Meda Mudimbi e Alfredo Di Gennaro, atleti con una lunga lista di successi alle spalle: “Abbiamo in mente grandi progetti”. Guarda la video intervista

MARTINSICURO – Grandi novità in casa Muay Thai Team Diamond Italia, la società sportiva fondata da Roberto Palestini, quattro volte campione mondiale di muay thai, che ha annunciato la collaborazione con i due tecnici di boxe Meda Mudimbi e Alfredo Di Gennaro, atleti con una lunga lista di successi alle spalle.

Lo abbiamo intervistato al Palazzetto dello Sport di Martinsicuro, dove questa mattina, domenica 19 dicembre, si è svolto il primo stage interdisciplinare d’Abruzzo: “Abbiamo ospitato alcune scuole abruzzesi, con cui abbiamo affrontato sia la parte tecnica della muay thai sia la tecnica e lo sparring della boxe. Così abbiamo inaugurato la collaborazione con Meda e Alfredo, una sinergia ci porterà alla creazione della prima accademia di di sport da combattimento della zona, penso addirittura di tutto il Centro Italia“.

Il Muay Thai Team Diamond Italia si arricchisce dunque anche di pugilato e kwon: “Quando Roberto mi ha chiesto di collaborare, non ci ho pensato due volte – ha detto Meda Mudimbi – Fino a quando sarò vivo, sarò sempre un pugile. Faremo grandi cose, ne sono certo“. Ha aggiunto Alfredo Di Gennaro: “Ringrazio Roberto per questa importante opportunità, stiamo costruendo un progetto importante e sono sicuro che ce la faremo contando uno sull’aiuto dell’altro”.

Roberto Palestini ci ha anche aggiornato sugli ultimi risultati raggiunti dai suoi ragazzi: “Abbiamo disputato dei match di muay thai la scorsa settimana in provincia di Roma, nei quali hanno combattuto alcune delle nostre nuove leve non ancora diciottenni, come Francesca Fattorelli, che ha vinto contro una campionessa italiana. Ci sono poi degli atleti che stanno muovendo i primi passi sul ring e stanno facendo grandi progressi, grazie anche a Meda e Alfredo, che li stanno aiutando nella parte della preparazione”.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.