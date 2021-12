SAN BENEDETTO – C’è la teoria che durante il calcio mercato, la notizia non deve essere vera ma soltanto piacevole per il lettore. Lettore che va a letto con il pensiero che la sua squadra ha acquistato un giocatore forte o ha mandato via l’allenatore che non gli piaceva.

Un “concetto”, un modo di fare che, come tutti sanno, Riviera Oggi non condivide e aspetta sempre l’ufficialità che non può che arrivare dalla società.

Due esempi recenti: mister Antonioli e il diesse Sabbadini sono stati esonerati da certa stampa prima che dalla società. Esoneri che sarebbero arrivati soltanto in caso di sconfitta in Coppa Italia con la Recanatese e non prima della partita. Hanno indovinato? Bravi ma perché sono stati fortunati: con la qualificazione in Coppa, oggi sarebbero ancora alla guida dei rossoblu. Ma se vi piace così, affari vostri.

Un’altra bugia? Eccola: Sergio Pirozzi non ha affatto deciso di rescindere il contratto con la Samb, se succederà è perché la A.S Sambenedettese ha deciso così. Chi lo ha scritto magari ha indovinato anche adesso perché cambiando l’ordine degli addendi il prodotto non cambia. Ma tra indovinare e dire le cose come realmente stanno c’è una bella differenza.

Di certo però, noi la nostra linea non la cambiamo perché Riviera Oggi basa tutto sulla credibilità come regola principale dei mezzi di comunicazione.

