SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una nuova mostra a San Benedetto. È stata inaugurata oggi, 18 dicembre, alle ore 17, presso la Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto, la mostra delle opere del pittore sambenedettese Giuseppe Massi dal titolo “Ritorno a casa“, organizzata dall’associazione culturale Vidacilius, con il patrocinio dell’amministrazione comunale e provinciale.

Abbiamo video intervistato uno degli organizzatori della mostra, Franco Zazzetta, che ci ha parlato di Giuseppe Massi sia come pittore che come uomo. “Questa mostra vuole essere un importante punto di partenza per trasmettere l’arte di Giuseppe Massi alle nuove generazioni che non lo conoscono – è questo, ha spiegato Zazzetta, l’intento principale di questa esposizione. Riguardo al messaggio sotteso all’opera di Massi, ha chiarito:” Il messaggio più importante della sua opera è che l’arte non è soltanto studio e applicazione ma anche talento. Massi ha fatto varie esperienze e la sua pittura è stata più che altro occasionale, perché non ha mai pensato di essere un vero pittore, nonostante i suoi quadri siano eccezionali e di alto livello”. Mostrandoci il primo quadro realizzato dal pittore, ha, inoltre, aggiunto: “Il suo primo quadro è nato nel 1969 da un’ estemporanea e risente delle indicazioni del suo maestro Mastrangelo, che prediligeva la pennellata grassa da cui, già pochi anni dopo, Massi si discosta facendo esplodere la propria originalità. C’è molto della sua vita nei suoi quadri e soprattutto, anche in quelli più forti e aggressivi, c’è sempre Mirella, la sua musa ispiratrice”.

Zazzetta ha, infine, concluso: “Questo è un artista che ha lasciato un segno nell’arte del nostro territorio ma, purtroppo, è ancora poco conosciuto. E’ un uomo complesso, una persona di verve, simpatica, generosa, dalla battura facile, ma che ha avuto una vita complicata e ricca di tante esperienze, in cui la pittura non è stata la parte centrale, ma forse lo strumento per entrare in certi ambienti artistici”.

Le opere del pittore resteranno esposte alla Palazzina Azzurra fino al 9 gennaio 2022.

