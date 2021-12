SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la sconfitta con Montegiorgio e Recanatese in Coppa Italia e i rispettivi esoneri di mister Antonioli e il DS Sabbadini, i rossoblu di Alfonsi e Visi affronteranno il Tolentino domenica 19 dicembre presso lo Stadio “Riviera delle Palme” alle ore 14:30.

Lo scorso anno i cremisi hanno partecipato al campionato di Serie D nello stesso girone e hanno ottenuto la salvezza posizionandosi al 13° posto in classifica ottenendo 40 punti.

Nella stagione odierna la formazione di mister Mosconi, tra l’altro ex tecnico rossoblu che ha guidato la Sambenedettese nelle stagioni 2013-2014 e 2014-2015 (dove nella prima ha vinto il campionato di Eccellenza mentre nella seconda è stato esonerato a stagione in corso per fare posto a mister Paolucci) è posizionata al 6° posto in classifica a 23 punti, di cui undici ottenuti nelle ultime cinque gare senza mai perdere.

I risultati ottenuti fino ad oggi sono i seguenti: 7 vittorie con Recanatese, Aurora Alto Casertano, Nereto, Vastese, Matese, Notaresco, Castelnuovo Vomano. 2 pareggi con Castelfidardo e Chieti e 5 sconfitte con Trastevere, Atletico Terme Fiuggi, Vastogirardi, Porto d’Ascoli e A.J. Fano.

Sono 19 i gol fatti e 11 quelli subiti. Con queste statistiche il Tolentino ha la quarta miglior difesa e il quinto attacco più prolifico del girone, inoltre ha una media di 1.4 gol a partita.

Giocatori da tenere d’occhio: Leonardi Nonni, difensore classe 93′ esperto per la categoria, con oltre 250 presenze nei dilettanti. È pericoloso in zona d’attacco, infatti, fino ad oggi ha segnato 3 gol con la maglia del Tolentino e segnando domenica eguaglierebbe la sua miglior stagione dal punto di vista realizzativo che risale al 2016-2017 con la maglia della Trestina (4 gol in 30 presenze).

Ettore Padovani, attaccante che mister Mosconi conosce bene, che oltre ad averlo allenato in queste ultime stagioni a Tolentino, lo ha anche allenato nelle sue due stagioni a San Benedetto del Tronto. Infatti il giocatore nato a L’Aquila è stato protagonista nella promozione in Serie D segnando 19 gol in 31 presenze. Dopo quella grande stagione è tornato in doppia cifra lo scorso anno segnando 13 gol in 29 presenze, permettendo alla sua squadra di salvarsi anche con i suoi gol. Ad oggi è il bomber della squadra con 4 gol segnati.

