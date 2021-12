SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si torna a parlare di calcio giocato in Riviera.

Siamo alla vigilia di Samb-Tolentino, si giocherà domenica 19 dicembre allo stadio “Riviera delle Palme” e sarà la ‘prima’ da mister per l’allenatore della Juniores Sante Alfonsi insieme a Stefano Visi, preparatore dei portieri dato che al momento mister Sergio Pirozzi, annunciato nei giorni scorsi dal Club di Renzi, è stato “bloccato” in attesa di delucidazioni da parte della stessa società dopo le polemiche e critiche mosse da buona parte del tifo sambenedettese.

Lo stesso Alfonsi è stato videointervistato dall’ufficio stampa rossoblu: “Con il Tolentino sarà una partita dura come tutte le altre. Questa settimana non è stata facile ma io e Stefano Visi abbiamo fatto il massimo per far lavorare bene i calciatori, i ragazzi comunque sono pronti alla battaglia”.

Alfonsi parla anche di Andrea Mosconi, allenatore del Tolentino: “Conosco ovviamente il mister (n.d.r. ex Samb), mette tanta aggressività alla sua squadra in varie zone di campo, dobbiamo essere bravi a contenderci il pallone e vedremo chi sarà più bravo e a portare a casa la vittoria”.

Il mister rossoblu aggiorna sulla situazione in infermeria: “Annata che continua ad essere sfortunata anche dal punto di vista degli infortunati. Non recuperano Angiulli e Ferri Marini, Lisi è squalificato. Bisogna valutare chi sta bene e chi no ma chi scenderà in campo dovrà dare il 100%“.

Alfonsi, sambenedettese Doc, chiude con un pensiero sulla sua prima panchina rossoblu: “Sarà un’emozione grande, non l’avrei mai immaginato di allenare la prima squadra della Samb. E’ un’occasione, io e Stefano Visi abbiamo lavorato al massimo e provato a dare serenità ai giocatori. Speriamo di essere riusciti nel nostro buon intento”.

