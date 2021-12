FERMO – Controlli sulle strade e non solo in questi ultimi giorni.

I carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno denunciato nel Fermano due persone, una coppia di 41enni, per truffa e raggiro ai danni di una donna: avevano incassato soldi per la vendita di un iPhone ma alla fine erano risultati irreperibili. Sono stati rintracciati dai militari e ovviamente deferiti.

I carabinieri, sempre nel Fermano, hanno denunciato un 22enne per non aver rispettato la sorveglianza speciale. Operazioni rese note tramite nota stampa giunta in redazione dall’Arma fermana il 18 dicembre.

