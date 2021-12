Il ragazzo, ora agli arresti domiciliari, sarà presto condotto davanti al Giudice per la convalida dell’arresto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 18 dicembre, dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Ascoli Piceno.

Proseguono incessanti le operazioni dei Carabinieri nel contrasto al crimine da strada e predatorio, nonché verso le attività di spaccio di stupefacenti. Ieri pomeriggio, infatti, i Carabinieri della Compagnia di San Benedetto del Tronto, battendo la zona centrale, nei pressi della Stazione ferroviaria, hanno fermato e controllato un ventiseienne di origini cubane, noto all’Ufficio, trovandolo in possesso di un coltello a serramanico del genere proibito, una banconota falsa da 100,00 euro e otto dosi di sostanza stupefacente tipo anfetamina.

Successiva perquisizione domiciliare ne confermava il possesso ai fini di spaccio, rinvenendo ulteriori tre dosi del medesimo stupefacente, un bilancino di precisione e vario materiale da confezionamento, il tutto sottoposto a sequestro. Il giovane è stato quindi tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e denunciato per possesso di armi o oggetti atti ad offendere e spendita di monete false.

Il 26enne, ora agli arresti domiciliari, sarà presto condotto davanti al Giudice per la convalida dell’arresto.

