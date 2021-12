SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ultimo Consiglio Comunale dell’anno in Riviera.

E' stato convocato a partire dalle 10.30 di oggi, 18 dicembre. In sala consiliare verranno affrontati 22 punti all'ordine del giorno

Di seguito tutti gli aggiornamenti ed i punti salienti, in diretta dal Municipio:

ORE 10.35 Per la prima volta in sala consiliare si utilizza il voto elettronico per l’approvazione del verbale.

ORE 10.40 La parola passa al consigliere Stefano Muzi per l’interrogazione sull’operato dell’Amministrazione in merito al sostegno alimentare alle famiglie meno abbienti, sulla destinazione d’uso dell’area Brancadoro, sul prolungato disservizio di illuminazione pubblica nelle vie Sisto V e Pio IX. Muzi: “Quali sono stati gli interventi del Comune per intervenire ed ottemperare i bisogni delle famiglie meno abbienti”?

ORE 10.45 L’Assessore con deleghe alle politiche sociali e giovanili Andrea Sanguigni risponde all’interrogazione di Muzi: “Il sostegno non si limita solo alle feste natalizie, ma si estende a tutto l’anno. Non permetto che si faccia demagogia sul sociale, dev’essere chiaro a tutti. Abbiamo consegnato carte prepagate in data 9 novembre 2021. Nella delibera abbiamo istituito il “Tavolo della Povertà”, a cadenza mensile, proprio per discutere in modo partecipato con le associazioni e stabilire quali siano le soluzioni per ottemperare ai bisogni dei meno abbienti. I soggetti richiedenti sostegno, potranno usufruire una tantum un sostegno di mille euro in buoni alimentari. Se avete proposte da fare vi invito a partecipare ai tavoli”.

ORE 10.53 La replica di Stefano Muzi: “Da ciò che ha detto, ho dedotto che i buoni spesa a Natale non verranno consegnati. Comuni come Ascoli, Grottammare e Monteprandone li erogano. L’Amministrazione Piunti lo fece per 3 anni di fila, senza nessuna speculazione. State creando un meccanismo più lungo e complicato, non attraverso un bando come avevamo fatto noi, ma attraverso l’invio di una email ed un colloquio. Sarà la cittadinanza a giudicare”.

ORE 10.57 Si passa al terzo punto: l’interpellanza dei consiglieri Canducci e Marchegiani circa le decisioni che intende assumere l’Amministrazione per garantire un tranquillo passaggio dai vecchi ai nuovi box degli operatori della piccola pesca.

ORE 11.01 Risponde il vicesindaco Tonino Capriotti: “La necessità dello spostamento del box ha la finalità di consentire la movimentazione sulla banchina, consentendo ai cantieri di andare direttamente in acqua. E’ necessario procedere con la demolizione dei vecchi manufatti e procedere coi nuovi box, che saranno 10. La prima cosa che abbiamo fatto appena insediati è stato incontrare gli operatori, prendendoci l’impegno di attenuare alle loro difficoltà. In quella sede dissi che avremmo sistemato le attrezzature per la pesca anche in spazi comunali, cosa che di fatto è avvenuta. Appena qualcuno ci chiamerà chiedendoci dove sistemare le attrezzature, noi interverremo per trovare una collocazione presso la banchina”.

