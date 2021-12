In campo la Rsu dei dipendenti dell’Area Vasta 5 e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dopo aver sollecitato più volte la Dirigenza dell’Asur per la contrattazione del fondo 2021

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In allegato il volantino per le manifestazioni con presidio davanti agli ospedali “Mazzoni” di Ascoli Piceno per lunedì 20 dicembre, dalle 12.30 alle 13.30 e presso il “Madonna del Soccorso” di San Benedetto del Tronto per martedì 21 dicembre, dalle 12.30 alle 13.30.

Per vedere il documento, clicca qui.

Di seguito il nostro articolo precedente

