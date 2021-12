“Colto e popolare: Luigi Mercantini, ‘spigolatore’ di parole” dovrebbe essere recuperata in primavera

RIPATRANSONE – “Colto e popolare: Luigi Mercantini, ‘spigolatore’ di parole”. Questo il titolo della conferenza a cura del Professor Massimo Arcangeli che doveva svolgersi sabato 18 dicembre, alle ore 17.30, presso la Sala Consiliare del Comune di Ripatransone nell’ambito delle Celebrazioni Mercantiniane. La conferenza, annullata per cause di forza maggiore, verrà eventualmente recuperata in primavera.

Massimo Arcangeli è linguista, sociologo della comunicazione, critico letterario, scrittore. Insegna Linguistica italiana e Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l’Università di Cagliari dove è stato, dal 2008 al 2010, preside della Facoltà di Lingue e Letteratura Straniere.

Dal 2010 è docente di teoria e tecnica del linguaggio giornalistico presso l’università LUISS – Guido Carli e nello stesso anno è divenuto responsabile mondiale del progetto PLIDA della Società Dante Alighieri, incarico coperto sino al 2013. Dirige per l’editore Zanichelli, Osservatorio della Lingua Italiana e collabora con l’Istituto dell’Enciclopedia italiana.

Numerose le collaborazioni con testate nazionali quali La Stampa, Il Manifesto, L’Unità, Liberazione, L’Unione Sarda; per Repubblica ha curato la rubrica “Il linguista” con Alessandro Aresti, per “Il Fatto Quotidiano” con Sandro Mariani tiene il blog “Il giocabolario”. Ha ideato e dirige vari festival culturali in tutt’Italia e segue attivamente i problemi della scuola. Tra le ultime pubblicazioni “Itabolario.

L’Italia unita in 150 parole” (2011), “Cercasi Dante disperatamente. L’italiano alla deriva” (2012), “Biografia di una chiocciola. Storia confidenziale di @” (2015), “La forma universal di questo nodo. La cultura di Dante” (con Edoardo Boncinelli, 2015), “Breve storia di Twitter” (2016), “All’alba di un nuovo medioevo. La comunicazione al tempo di internet” (2016).

