SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Vola sulle ali dell’entusiasmo il Porto d’Ascoli.

Dopo la vittoria per 3-2 sul Vastogirardi, la banda di Ciampelli si è portata a quota 27 punti ed occupa attualmente la terza posizione nella classifica del girone F di Serie D. Domenica 19 dicembre gli ‘orange’ saranno impegnati in un’altra importantissima partita di campionato; stavolta l’avversario sarà il Castelnuovo Vomano.

I teramani, con 15 punti accumulati e con una partita da recuperare contro l’Atletico Terme Fiuggi, detengono la 13esima piazza del girone (la prima in zona play-out). Sconfitti per 3-0 nella difficile trasferta di Tolentino, gli abruzzesi cercano una vittoria che manca da più di un mese, precisamente dal 7 novembre con il 2-1 sul Chieti, un risultato a cui poi sono infatti succedute 4 sconfitte e 2 pareggi. Molti i problemi in difesa per la squadra di Di Fabio: con 25 reti subite (13 nelle ultime 5 gare) risultano essere la terza difesa più battuta del campionato, un dato che il Porto d’Ascoli cercherà certamente di sfruttare a proprio favore.

Una curiosità: sarà subito partita da ex per il nuovo arrivato al Porto d’Ascoli, Leonardo Emili, giovane centrocampista classe 2001 acquistato pochi giorni fa proprio dalla formazione bianco-verde.

Ecco la probabile formazione del Castelnuovo Vomano:

(4-3-3) Natale, Tarrenzio, Tancredi, Ludovici, Cangemi, Pestrianni, Marianeschi, Alfieri, Bolò, Camara, Ripa (All. Di Fabio).

