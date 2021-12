SAN BENEDETTO – Grazie all’ottima organizzazione del presidente Afro Zoboletti, figlio d’arte, ieri sera presso il Sasushi di Sandro Assenti si è tenuta una bellissima festa che ha visto la presenza di tanti associati con le loro famiglie e della stampa.

La serata arricchita da cibi succulenti si è conclusa con una caratteristica tombolata e molti premi. Nel mezzo dichiarazioni significative e ben auguranti del sindaco Antonio Spazzafumo e del presidente del Circolo.

Il primo cittadino ha detto che ha sempre apprezzato il movimento tennistico dei soci e che contribuirà ad arricchirlo con eventi non solo tennistici. Alle sue parole mi sono venuti in mente gli Harlem Globetrotters che negli anni settanta facevano il tutto esaurito nel campo centrale, ma ho anche pensato ad una amministrazione che vuole agire, invece di fare solo chiacchiere e telefonare giornalmente alla stampa ‘amica’ (una vera piaga dei nostri tempi) per apparire sulle pagine dei giornali e sul web. Oltre a farsi belli nelle inaugurazioni, a dir la verità, scarsissime.

Zoboletti ha messo in bella mostra il progetto iniziale del Circolo ad opera dell’ingegner Onorati e quello futuro. Le parole del sindaco le ha ritenute uno stimolo per rendere sempre più attrattiva una struttura che resta un fiore all’occhiello nel centro della città

Finora solo parole alle quali, ci aspettiamo, seguiranno i fatti. Come sempre vigileremo e siamo oggi fiduciosi. Se non succederà, come è spesso capitato, le nostre ‘denunce’ non mancheranno.

Buon Natale a tutti.

