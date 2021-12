GROTTAMMARE – In dirittura di arrivo l’allestimento del primo presepe artistico nel giardino comunale di Palazzo Ravenna a Grottammare, che a partire da domenica pomeriggio, 19 dicembre, sarà pronto per essere ammirato in qualsiasi ora del giorno e della sera.

I volontari dell’associazione Presepe Vivente, che da giorni lavorano alle scene, riproducendo ambienti ed atmosfere tipiche della natività, hanno ricreato una piccola Betlemme, da attraversare e ammirare nei suoi tanti particolari, fino al 9 gennaio con ingresso libero.

L’iniziativa nasce dallo stop imposto dalla pandemia alla rappresentazione del Presepe vivente che dal 2004 segnava le festività di fine anno a Grottammare, conducendo migliaia di visitatori nel centro storico. Se non nelle dimensioni, sicuramente la cura nella realizzazione è sempre la stessa: 16 scene raccontano con dovizia di particolari la vita e i personaggi del tempo, con fedeli riproduzioni di abiti, strumenti di lavoro, interni. Hanno collaborato alla riuscita dell’allestimento numerose attività economiche e commerciali del territorio.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.