Il Sindaco ha pertanto firmato un’ordinanza che dispone la chiusura del plesso per quel giorno

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Comunicazione in Riviera, oggi 17 dicembre.

Il 22 dicembre sono previsti lavori sulla fornitura di energia elettrica nella zona di piazza Setti Carraro dalle 9 alle 16.30. Un intervento richiesto espressamente dal Comune di San Benedetto.

In quella zona si trova, come noto, la scuola Cappella. Il Sindaco Antonio Spazzafumo ha pertanto firmato un’ordinanza che dispone la chiusura della scuola per quel giorno, ovvero il 22 dicembre

