SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Capodanno col botto a San Benedetto, grazie a un programma di tre giorni che vedrà esibirsi in piazza artisti locali. “Capodanno Music Fest”, è questo il titolo della rassegna di musica live pensata dall’amministrazione comunale per 31 dicembre e 1-2 gennaio.

Il cartellone degli eventi è stato presentato oggi, venerdì 17 dicembre, durante una conferenza stampa in comune.

“Siamo stati molto in dubbio sul da farsi – esordisce l’assessore al turismo Cinzia Campanelli – Ma non abbiamo voluto rinunciare, vogliamo offrire alla città questo evento anche come segno di speranza. La prima novità è che questo capodanno in piazza si svilupperà su tre giorni, con diversi artisti locali. Protagonista sarà la musica live. Il 31 dicembre il concerto si aprirà alle 22 con alcuni artisti meno famosi, alle 23 invece ci saranno i Regina Queen, che sono reduci da vari tour, in Grecia, Belgio e tutta Italia. La produzione dei Regina Queen è a cura della ditta Musicomania. Con loro si aspetterà la mezzanotte. Per il passaggio al 2022 dovrebbe intervenire il sindaco per un brindisi. A seguire ci saranno i Pupazzi, che spazieranno a 360 gradi con musica di vario genere. A intervallarli ci saranno degli sketch. La presentatrice della serata sarà Angela Speca“.

Ma non è finita qui: “I pomeriggi di 1 e 2 gennaio vedranno in piazza Vizi e Virtù, Capitolo Zero, Doctor Zagor, Quei Bravi Ragazzi e Varie Età – prosegue l’assessore – Ce ne saranno anche altri, ma siamo ancora in fase di contrattazione, perché vogliamo proporre un’offerta musicale variegata. Oltre a Musicomania, organizzatori dell’evento sono anche ArteViva e AssoArtisti dell’Adriatico“.

Sarà posizionato un palco coperto in Piazza Giorgini e verrà perimetrata un’area che conterà 200 posti con ingresso gratuito, prenotazione su Eventbrite e Green Pass rafforzato. “Sarà come uno spettacolo a teatro, ma all’aperto, quindi dal punto di vista del Covid la situazione è più sicura” – conclude la Campanelli.

Le parole dell’ingegner Luigi Balloni, che si occuperà della sicurezza: “Visto l’ingresso in zona gialla, saranno posizionate molte più sedie per assicurare il distanziamento, ma i posti saranno sempre 200. Verranno attuate delle misure anche per evitare l’assembramento fuori dall’area perimetrata”.

Sono intervenuti anche Domenico Di Gregorio di Musicomania e Elio Giobbi di AssoArtisti Adriatico, per sottolineare l’importanza di scegliere artisti locali per queste manifestazioni.

