SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Emergenza Covid, novità importante per la nostra regione in vista delle imminenti festività natalizie.

Da lunedì prossimo 20 dicembre le Marche passeranno in zona gialla.

“Questo passaggio – spiega il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli in una nota ufficiale diffusa oggi 17 dicembre -, in base all’andamento dell’incremento dei ricoveri in area medica, era previsto per lunedì 27 ma nelle giornate di mercoledì e di ieri si è registrata una forte accelerazione dell’incidenza, superando il fatidico 15% che ci consentiva di restare in zona bianca. In due giorni abbiamo registrato un incremento superiore a quello di una settimana intera. Ricordo a tutti i cittadini che con la normativa attuale nella zona gialla è obbligatorio indossare sempre la mascherina, anche all’aperto, non ci sono limiti agli spostamenti e non c’è il coprifuoco. Raccomando a tutti di prestare sempre la massima attenzione e di rispettare le regole di distanziamento e corretta igiene delle mani, soprattutto in questa fase di aumento dei contagi”.

Confermate, quindi, le indiscrezioni diffuse ieri 16 dicembre dall’Ansa Marche e dal Sole 24 Ore.

