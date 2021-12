MONTEPRANDONE – ImpresaGiovani e la cooperativa sociale Abilita, con il patrocinio del Comune di Monteprandone, hanno presentato nei giorni scorsi il nuovo corso per aspiranti imprenditori ed i dati del primo anno dello sportello di Impresa Giovani.

In un anno, nonostante l’emergenza sanitaria in corso, si sono rivolte allo sportello di Impresa Giovani, anche telefonicamente, per consulenze ed informazioni, una ventina di persone, in cerca di aiuto per conoscere agevolazioni e forme di finanziamento per informazioni sull’iter da seguire per l’apertura di nuove imprese.

Lo sportello offre consulenze gratuite e ha analizzato la situazione lavorativa, delle competenze e delle aspirazioni dei giovani del territorio tramite un questionario online. Mediamente è stato registrato che ci si rivolge allo sportello dai 25 anni in su e che molti degli utenti sono di comune limitrofi a quello di Monteprandone, ma del piceno. La maggior parte dei rispondenti, attribuisce la causa della disoccupazione giovanile ai salari bassi e al mancato raccordo domanda-offerta.

Tra i suggerimenti principali per la risoluzione del problema della disoccupazione giovanili vengono portati avanti temi come la meritocrazia, incentivi alle imprese per assunzioni di giovani, stage e tirocini retribuiti.

Ma vediamo i dati salienti: più della metà dei partecipanti si ritiene mediamente soddisfatto delle opportunità lavorative dal proprio territorio e ritiene di avere le idee molto chiare rispetto ai proprio obiettivi professionali; mentre solo il 15% ritiene di avere le idee poco o per nulla chiare, ma il 12,5% degli intervistati si vede ancora in cerca di prima occupazione a distanza di tre anni!

Poi é stata presentata la prima edizione del corso di formazione “Io faccio: dall’idea all’impresa”, che si svilupperà in cinque incontri, ognuno dei quali avrà come ospite un giovane imprenditore del territorio. Il corso è rivolto ad aspiranti imprenditrici e imprenditori dai 18 ai 35 anni pronti a trasformare in realtà le loro idee. L’obiettivo è quello di accompagnare l’aspirante imprenditore lungo le fasi del processo di creazione di una nuova impresa e fargli conoscere realtà aziendali e percorsi di giovani imprenditori nelle Marche e in Italia. Il corso è completamente gratuito. Per partecipare è necessario mandare una mail a: impresa.giovani@comune.monteprandone.ap.it oppure contattare telefonicamente i referenti di Abilita soc. coop. sociale al 3891039919. Il corso si svolgerà in presenza presso il Centro GiovArti; è necessario, avere il green pass base, ma verrà data la possibilità di partecipare anche a distanza.

