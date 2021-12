Sesta giornata del campionato di Serie B girone Marche e Abruzzo, ultima del 2021. Per i blu, scivolati al terzo posto dopo la prima sconfitta stagionale, la possibilità di agganciare in classifica proprio gli abruzzesi, ora secondi a quota 8. Sarebbe il modo per chiudere nel migliore dei modi l’anno e rilanciare le proprie ambizioni alla ripresa del torneo, il 9 gennaio 2022.

Di sicuro l’Hc, nonostante la sosta di campionato, non è rimasto a guardare: sabato scorso la squadra ha giocato un’amichevole a Chieti, al centro tecnico federale, contro l’Uzbekistan Under 18 (27-32 il risultato).

Ora torna il campionato: al Colle Gioioso ingresso gratuito, ma solo con il Green Pass.