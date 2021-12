SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è conclusa venerdì 10 dicembre la nona giornata di Serie D Girone E di calcio a 5.

Sconfitta per Sordapicena che viene battuta per 4-2 da Atletico Ascoli 2000, non bastano le marcature di Giosia e Ciabarra. Dunque la squadra di mister Merlini rimane all’ultimo posto con 0 punti.

Battuto anche Sporting Grottammare che si vede sconfitto per 3-1 in casa del Piceno United Mmx, per la formazione di Lini a segno soltanto Poggi. Al momento la squadra rimane a 15 punti scendendo al 4° posto e vede allontanarsi il primo posto, attualmente distante 9 punti.

Secondo successo consecutivo per San Benedetto City che batte in casa per 10-5 La 10 Academy. A segno: poker di De Carolis, doppiette di Perisco, Bastianelli e Romani. Con questa vittoria i rossoblù di mister Alesi si portano a 9 punti al 9° posto e vedono avvicinarsi la zona play-off, lontana soltanto 4 punti.

