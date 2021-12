SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sabato 18 dicembre, alle ore 18, presso l’Auditorium Tebaldini di San Benedetto del Tronto, un nuovo appuntamento della rassegna “Incontri con l’Autore”, organizzata dall’associazione “I luoghi della scrittura” e dalla libreria Libri ed eventi di San Benedetto, con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Ospite sarà lo scrittore Franco Faggiani che presenterà il libro “Tutto il cielo che serve“, edito da Fazi editore. Converserà con l’autore Romina Celani.

Franco Faggiani vive a Milano e fa il giornalista. Ha lavorato come reporter nelle aree più calde del mondo e ha scritto manuali sportivi, guide, biografie, ma da sempre alterna alla scrittura lunghe e solitarie esplorazioni in montagna. Con “La manutenzione dei sensi2 (Fazi Editore, 2018), vincitore del Premio Parco Majella 2018, del Premio Letterario Città delle Fiaccole 2018 e del Be Kind Award 2019, si è fatto conoscere e amare da moltissimi lettori. Con “Il guardiano della collina dei ciliegi” (Fazi Editore, 2019) ha vinto il Premio Biblioteche di Roma 2019 e il Premio Selezione Bancarella 2020. Tutti i suoi libri sono stati pubblicati nei Paesi Bassi, ottenendo un grande successo di critica e di pubblico.

“Tutto il cielo che serve” è un romanzo sulla forza della natura e sulla capacità dell’uomo di adattarsi a questa legge. Nell’agosto del 2016, Francesca Capodiferro, giovane geologa e caposquadra dei vigili del fuoco di Roma, si trova in missione sui monti della Laga, al confine tra Lazio, Marche e Abruzzo. La sera del 24, con i suoi cani da ricerca, decide di accamparsi sulla montagna sopra Amatrice ma, proprio quella notte, violente scosse di terremoto distruggono il paese e tutte le frazioni limitrofe. Francesca sarà tra i primi ad arrivare sul luogo e a organizzare i soccorsi, inizialmente con mezzi di fortuna, poi aiutata dagli uomini della sua squadra. Con loro ha sempre avuto rapporti difficili, quasi conflittuali: i “suoi” vigili del fuoco le obbediscono, ma non la amano e questo a volte le causa problemi anche durante le operazioni di emergenza. Dopo incontri inaspettati, allontanamenti e ricongiungimenti, arrivano i rinforzi ma Francesca, provata emotivamente dalla tragedia e dai contrasti sorti con i colleghi, decide di partire da sola alla ricerca dei dispersi e delle persone rimaste bloccate nelle vallate circostanti, frugando nei casolari, nelle grotte e nei rifugi offerti dai boschi, dove la gente si è nascosta per la paura. Sarà un viaggio difficile il suo, nel dolore e nella bellezza della natura, a volte così violenta e indifferente alle vicende umane, ma sarà anche un viaggio necessario per scoprire, dentro di sé, le ragioni della propria missione e riconciliarsi finalmente con la vita, i suoi uomini e il suo lavoro.

Un romanzo in cui i sentimenti hanno una parte predominante, una storia coinvolgente di amore e di coraggio con cui Franco Faggiani conferma la sua abilità nel descrivere paesaggi e situazioni.

Per prenotazioni: 335 7000773 oppure whatsapp al 366 4349288

