SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “L’As Sambenedettese comunica che il responsabile tecnico della prima squadra, Mauro Antonioli, il vice allenatore, Ivan Piccoli, e il preparatore atletico, Davide Cosmi, sono stati sollevati dai rispettivi incarichi”.

Terremoto in casa Samb, oggi 16 dicembre, e non è finita qui: “Contestualmente, si comunica che anche Matteo Sabbadini è stato sollevato dal proprio incarico di direttore sportivo. Nel ringraziare per il lavoro svolto in questi mesi l’ex ds, il mister e il suo staff, la società coglie l’occasione per augurare a tutti loro le migliori fortune professionali e personali per il futuro”.

Così il Club del presidente Roberto Renzi in una nota diffusa oggi.

