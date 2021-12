Interpreti l’Orchestra da Camera Antonio Vivaldi, composta in buona parte da docenti, ex docenti ed ex allievi dell’Istituzione stessa ed il soprano Patrizia Perozzi. Musiche di Verdi, Mascagni, Vivaldi, Mozart, Franck, Pachelbel e molti altri

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Un grande concerto dove protagoniste saranno le più celebri melodie per Orchestra d’Archi e Soprano”.

L’evento, che fa parte del cartellone delle manifestazioni Natalizie 2021 organizzate dal Comune, Assessorato alla Cultura, Istituzione Antonio Vivaldi e Associazione Arte Viva, si svolgerà domenica 19 dicembre 2021 alle ore 19, presso la Basilica Cattedrale di Santa Maria della Marina di San Benedetto del Tronto, ingresso gratuito previa esibizione del super green pass.

L’Ensemble è composto da affermati concertisti locali, che vantano singolarmente un curriculum ricco di esperienze nazionali ed internazionali, come la partecipazione a registrazioni trasmesse dalla Rai, Mediaset, Rai International e Radio Vaticana; la collaborazione all’esecuzione di musiche per spettacoli di prosa e prime esecuzioni; la partecipazione a innumerevoli eventi musicali, stagioni concertistiche e spettacoli lirici che fanno si che i singoli componenti del gruppo abbiano al loro attivo migliaia di concerti.

Ricordiamo che l’Istituzione Comunale Antonio Vivaldi, con un’offerta varia e diversificata e tramite i propri Docenti, tutti laureati in musica presso i vari Conservatori nella relativa disciplina d’insegnamento, sin dal 1976 dà a chiunque (senza limiti di età) la possibilità di avvicinarsi alla musica per uno studio classico di tipo tradizionale (seguendo i programmi dei Conservatori) o semplicemente per pura passione.

