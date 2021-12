ABBRANDINI 7- – Dopo un inizio da rivedere, in cui per poco non concede il tap-in a Minicucci, acquista sicurezza l’estremo difensore rossoblù. Nel primo tempo rimane poco impegnato anche grazie ad una buona copertura dei centrali, ma nella seconda frazione risponde sempre presente quando viene chiamato in causa, riuscendo a parare anche un rigore allo specialista Sbaffo. Incolpevole sull’euro-gol di Stacchiotti.

ALBONI 6 – Ammonito nel primo tempo per una scorrettezza nel tentativo di rimediare ad un suo errore, il terzino accorcia bene gli spazi sul 10 Giampaolo, dimostrandosi molto propositivo in fase offensiva. Deve migliorare ancora per concentrazione; ha le doti per tritare il campo, ma deve avere anche più razionalità. Nel finale di partita viene espulso per doppia ammonizione.

ZGRABLIC 6 – Al 30’ spende il giallo per fallo tattico ed è costretto ad intervenire con meno grinta e sicurezza per non lasciare in dieci i suoi. Si intende bene con Pica in fase di impostazione, limitandosi a girare il pallone nell’attesa di bucare il primo pressing giallo-rosso. Nel secondo tempo, dopo l’errore di Di Domenicantonio, frana su Giampaolo e concede il calcio di rigore agli ospiti. Graziato prima dall’arbitro Nuzzo e poi da Abbrandini, il centrale croato è autore di una prova sufficiente.

PICA 7+ – Prestazione più che convincente per lui. Dimostra una personalità non da poco e rimane costantemente attento sui movimenti del 9 Minella, concedendogli poco e niente spalle alla porta. Nel corso del secondo tempo è costretto a lasciare il campo per un problema muscolare.

LORENZONI 6,5 – Soffre, e non poco, in fase difensiva. Va in difficoltà sulla qualità di Minicucci e sulle pericolose folate di Senigagliesi. Corre molto sulla fascia per proporsi nel gioco, ma per la maggior parte del tempo questo rimane uno spreco di energie, lasciando anche ampi spazi liberi sulla fascia di sua competenza. Più pericoloso palla al piede il terzino classe 2003, con dribbling e movimenti che danno il là per diverse occasioni davanti. Attacco bene e difesa male.

LULLI 6+ – Il capitano (in assenza dell’infortunato Angiulli), alla guida del centrocampo rossoblù, lotta come al solito su tutti i palloni con grinta e volontà di portare avanti la squadra. Si perde talvolta tentando giocate non necessarie per la manovra della squadra, ma quando vede carenza di uomini lui c’è sempre.

ZANAZZI 7 – Si comporta bene in campo il classe 2002. Molto intraprendente, gioca con autorevolezza a centrocampo verticalizzando bene e creandosi autonomamente i presupposti per il tiro in porta. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo sfiora il gol del vantaggio con un tiro di collo pieno che termina di poco alto. Non male il ragazzo.

FRULLA 5+ – Dopo aver colpito il palo con un lento ma preciso colpo di testa al secondo minuto di gioco, l’ex Notaresco si perde un po’ nella partita. Troppo macchinoso nei movimenti sia di impostazione che di supporto, anche a causa delle poche presenze realizzate con la sua vecchia squadra, non riesce ad aiutare la difesa sulle controffensive ospiti. Il peggiore dei suoi oggi.

PERONI 6,5 – Con la sua velocità e tecnica mette in difficoltà Capitani. Dialoga bene con i compagni anche al centro del campo, ma poi perde di lucidità nei momenti cruciali della partita. Con più freddezza può diventare un gran giocatore.

FALL 6,5 – Si muove bene davanti il neo-acquisto della Samb. Lotta su tutti i palloni che arrivano dalle sue parti attaccando bene lo spazio e inserendosi nell’ultima linea recanatese riuscendo gran parte delle volte a sorprendere gli avversari. Manca ancora per finalizzazione, ma ci si può lavorare.

LISI 6 – Prova altalenante per il numero 24. Alterna giocate flash di alto potenziale a momenti oscuri in cui scompare dal terreno di gioco. Serve molta più continuità per crescere.

ALL. ANTONIOLI 6 – Nei primi quindici minuti la squadra appariva come una Samb rivoluzionata per mentalità e atteggiamento, ma col passare dei minuti sono tornati a farsi vedere i soliti problemi di disorganizzazione e discontinuità. Nel secondo tempo tenta di cambiare volto alla squadra con l’ingresso di Di Domenicantonio, e per poco non ribalta il risultato. Quando si pensava che i suoi avessero cominciato a prendere fiducia sono stati commessi fatali errori di concentrazione e di concetto che, sommati alla stanchezza accumulata, hanno portato all’eliminazione dalla Coppa.

DI DOMENICANTONIO (dall’11 s.t.) 7+ – Entra per sostituire l’infortunato Pica e sigla subito il pareggio con una punizione potente e precisa dai 25 metri su cui Amadio non riesce ad arrivare. Con la sua rapidità palla al piede manda al bar gli avversari il più delle volte, crea scompiglio e per poco non porta in vantaggio i suoi con una serpentina.

FERRI MARINI (dal 30’ s.t.) 6 – Schierato sulla fascia, tocca pochi palloni dal suo ingresso; in quel ruolo non riesce a spingere come sa fare in posizione centrale.

AMORUSO (dal 38’) – SV

