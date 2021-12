SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Campionato nazionale di mezza maratona Uisp in scena a San Benedetto grazie all’organizzazione della Polisportiva Porto 85 che trasformerà la tradizionale Maratonina dei Magi (che lo scorso anno non venne disputata a causa dell’emergenza sanitaria) nella prova unica che assegnerà il titolo tricolore Uisp della specialità.

Un colpaccio, quello messo a segno dal presidente Roberto Silvestri e dai suoi collaboratori, se si pensa che gli organizzatori quantificano in circa 400 i partecipanti alla competizione su strada di 21,097 km che si disputerà, come di consueto, sul percorso pianeggiante del lungomare di San Benedetto del Tronto con partenza alle ore 9.30 da piazza Salvo d’Acquisto (Rotonda di Porto d’Ascoli) con qualunque condizione atmosferica.

In contemporanea si svolgerà anche una gara non competitiva di 10 km denominata “Corri con la Befana – Memorial Pietro (Gino) Mazzola”, con partenza alle ore 09.10. Il costo dell’iscrizione è di dieci euro. Durante la manifestazione podistica le strade interessate saranno chiuse al traffico. Alla gara potranno partecipare gli atleti e le atlete che compiranno i 18 anni entro la data del 5 gennaio 2022, in regola con il tesseramento Uisp, Fidal o per un ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni o con certificato medico agonistico per atletica leggera e le iscrizioni devono essere effettuate entro il 3 gennaio 2022 per mail agli indirizzi magi@asete.it o roberto@porto85.it oppure on line sul portale www.endu.net. Sono previsti premi per i primi tre assoluti e per i primi cinque (uomini e donne) delle categorie 18-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70 e oltre, mentre per la gara “Corri con la Befana” saranno premiati i primi tre assoluti e i primi tre delle medesime categorie, sia maschili che femminili.

