SAN BENEDETTO – Arriva un’altra sconfitta per la Samb di Antonioli, eliminata dalla Coppa Italia con l’1-2 che porta gli ospiti agli ottavi di finale. Ecco le parole post-partita dei due allenatori.

Le dichiarazioni di Mauro Antonioli, allenatore della Samb: “Siamo partiti bene, ma senza riuscire a far gol. Ai ragazzi non si può dire nulla sotto il profilo dell’impegno. Loro sono stati bravi e fortunati nel trovare il classico “gol della domenica”. Oggi siamo stati più compatti grazie ad alcuni cambi di formazione. Abbiamo creato molto, ma hanno sfruttato le occasioni che gli abbiamo concesso. Gli episodi ancora una volta sono andati a nostro sfavore. L’importante era vedere lo spirito dopo la prestazione di domenica, e questo mi è piaciuto. Oggi ho voluto provare una nuova soluzione senza trequartista in base al loro stile di gioco. Serviva più compattezza ed equilibrio. Il risultato ci conforta perché abbiamo giocato comunque contro la prima in classifica. Quando incontriamo squadre che la mettono sul piano fisico e agonistico paghiamo dazio purtroppo. Non è un periodo fortunato ma ho visto la reazione della squadra”.

Poi sulle voci di un possibile esonero e con un’occhiata sul mercato aggiunge: “Se ci fossero risultati queste chiacchiere non ci sarebbero. Non mi distraggo dall’obiettivo di migliorare questa squadra e portarla fuori da questa situazione. La rosa è corta, ma il mercato è difficile. La società conosce i giocatori che servono, sanno bene quello che penso; io vado avanti con il mio lavoro. Le società non cedono così facilmente i loro uomini. I giocatori sono stati individuati dalla società, ma queste non li vogliono cedere. Ho visto la reazione della squadra. L’episodio deriva da scontri individuali persi. Non è un periodo fortunato”.

Il commento di Giovanni Pagliari, allenatore della Recanatese: “La Samb ci ha messo in difficoltà. È stata una partita molto più combattuta rispetto a quella giocata in campionato. Abbiamo fatto buone cose, altre non mi sono piaciute. Alleno un gruppo straordinario e con ottimo spirito; eravamo partiti per salvarci ad inizio campionato, ora stiamo giocando un ottimo calcio e possiamo giocarcela con tutti. La corsa è lunga, dobbiamo essere concentrati partita dopo partita. Adesso dobbiamo pensare al Castelfidardo, una squadra che aggredisce e che sa far male. Sul Porto d’Ascoli? Stimo la squadra per quello che sta facendo. Rispetto tutte le squadre, ma confido nei miei ragazzi”.

Ascolta qui le parole di mister Pagliari https://www.youtube.com/watch?v=T2m1TP-RNcc

