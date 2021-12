SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si inaugurerà sabato 18 dicembre, alle ore 17, presso la Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto, una mostra delle opere del maestro Giuseppe Massi, considerato uno dei maggiori pittori locali del Novecento. La mostra è a cura dell’associazione culturale Vidacilius, fondata a Grottammare dal presidente Agostino Vallorani.

L’esposizione, la cui inaugurazione vedrà la presenza di nomi importanti del panorama culturale, come il conte Eduardo Teodorani Fabbri, figlio di Maria Sole Agnelli, il Principe Borghese e l’attrice di Offida Mirella Banty, racchiuderà una buona parte delle opere dell’artista sparse in ogni parte d’Italia e d’Europa e in possesso di pochi collezionisti, che testimoniano una vita artistica e umana assai complessa e articolata. Opere visionarie dalle immagini forti e talvolta sconcertanti che, soprattutto nella fase più matura dell’autore, sviluppano nel loro insieme una visione omogenea e sicuramente profetica dei grandi cambiamenti e delle lacerazioni che si sarebbero manifestate nella società nei successivi decenni.

L’inaugurazione di sabato 18 dicembre sarà anche un’occasione per incontrare di persona il Maestro Peppe Massi, le cui opere resteranno esposte alla Palazzina Azzurra fino al 9 gennaio 2022.

