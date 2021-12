ROSETO DEGLI ABRUZZI – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 15 dicembre, dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Teramo.

I Carabinieri di Roseto hanno denunciato per atti osceni un pakistano di quarantotto anni. L’uomo, che si trovava in attesa in una lavanderia a gettoni di Roseto, si è denudato ed ha iniziato a toccarsi le parti intime alla vista di una cliente minorenne della lavanderia.

L’uomo è stato identificato e denunciato dai Carabinieri grazie alle telecamere di videosorveglianza della stessa lavanderia.

