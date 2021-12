GIULIANOVA – Riportiamo e pubblichiamo una nota stampa, giunta in redazione il 15 dicembre, dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Teramo.

Nella nottata i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un trentanovenne giuliese già noto alle Forze dell’Ordine. L’uomo è stato sorpreso verso l’alba di oggi mentre stava rubando attrezzi da lavoro ed utensili per l’edilizia, in particolare un demolitore ed alcuni trapani, da un cantiere di Roseto. Alla vista dei militari dell’Arma, avvertiti da alcuni vicini che avevano visto movimenti strani nella zona, il giuliese ha tentato la fuga ma è stato inseguito a piedi per circa cento metri, bloccato ed arrestato nella flagranza di reato di tentato furto aggravato. La refurtiva, in parte caricata sul furgoncino del ladro, che è stato posto sotto sequestro, è stata immediatamente restituita al titolare del cantiere. I Carabinieri sospettano che l’uomo possa aver effettuato numerosi altri furti in zona, e al riguardo sono in corso accurate indagini.

I Carabinieri della Stazione di Giulianova hanno invece denunciato alla Procura della Repubblica di Teramo una giuliese di trentuno anni. La donna, che svolgeva l’attività di badante presso un’anziana del luogo, nei giorni scorsi le aveva rubato alcuni gioielli in oro del valore complessivo di circa mille euro. Le immediate attività investigative avviate sulla vicenda hanno permesso di scoprire l’autore del furto. La refurtiva è stata in parte recuperata dai Carabinieri e restituita all’anziana proprietaria.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.