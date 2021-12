Squadra ampiamente rimaneggiata per mister Antonioli. In campo ci sono ben 7 Under. Turnover anche per la Recanatese: Sbaffo e Ferretti iniziano dalla panca

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Squadre in campo al Riviera delle Palme per i sedicesimi di finale di Coppa Italia tra Samb e Recanatese.

NOTE

12°C al Riviera. Samb in casacca verde, ospiti in maglia nera. Arbitra Simone Nuzzo di Seregno. Assistenti Luca Chianese di Napoli e Pietro Ambrosino di Torre del Greco. Tra i leopardiani l’ormai ex Ferretti, rossoblu fino a 24 ore fa.

FORMAZIONI

SAMBENEDETTESE (4-3-1-2): Abbrandini (01), Alboni (01), Pica (02), Lulli, Fall, Zgabric, Lorenzoni (03), Lisi (01), Peroni (00), Zanazzi (02), Frulla. All. Antonioli. A disp: Bruno, Amoruso, Ferri Marini, Di Domenicantonio, Varga, Angiulli, De Sena, Fabretti.

RECANATESE (4-3-3): Amadio, Senigagliesi, Capitani (02), Sopranzetti (00), Marafani (00), Alessandretti (01), Minicucci, Grieco, Minella, Giampaolo, Guidobaldi (04). All. Pagliari. A disp: Cingolani, Stacchiotti, Pacciardi, Quacquarelli, Gomez, Pasquini, Ferretti, Sbaffo, Defendi.

ANGOLI 6-6

AMMONITI Alboni (S) Zgrablic (S) Peroni (S) Minella (R) Ferretti (R) Sopranzetti (R)

ESPULSI

CRONACA

PRIMO TEMPO

1′ PALO DI FRULLA. Parte bene la Samb. Cross dalla destra di Alboni e colpo di testa di Frulla che si stampa sul palo alla destra di Amadio.

2′ Insiste la Samb. Bella percussione centrale di Peroni che viene atterrato al limite dell’aerea. Punizione da ottima posizione, leggermente decentrata sulla destra.

3′ Calcia Frulla col destro, palla di poco alta. Ottimo approccio dei rossoblu.

5′ Primo angolo per la Samb. Frulla tocca corto per Peroni che però si incarta e non riesce a crossare.

6′ MIRACOLO DI AMADIO. Fall di testa impegna il portiere giallorosso, costretto a compiere un intervento difficilissimo. Secondo angolo per la Samb.

7′ Nulla di fatto sul corner, riparte la Recanatese in contropiede che si guadagna il primo angolo della gara.

7′ Cross di Giampaolo sul secondo palo, la palla sfila e arriva a Capitani che calcia di sinistro da fuori. Palla in curva. Bella partita in questi primi minuti.

9′ Punzione dai 35 metri per la Recanatese. Calcia Giampaolo direttamente in porta. Abbrandini non si fida della presa e mette in corner, forse sorpreso dalla conclusione da lontano del 10.

13′ Terzo angolo per la Samb. Frulla batte tagliato sul primo palo, Lorenzoni non arriva sulla spizzata per un pelo.

16′ Grande anticipo di Zgrablic, che mura il tiro di Minella ben indirizzato.

17′ Alboni entra duro su Giampaolo. Il terzino rossoblu è il primo ad entrare nella lista dei cattivi.

22′ Fallo di Lisi su Senigagliesi. Sarà punizione dal lato corto dell’area di rigore. Samb tutta a protezione della propria porta.

22′ Giampaolo batte sul primo palo, bravo Fall ad allontanare via di testa.

24′ Altro calcio di punizione per la Recanatese, stessa zona di un minuto fa.

24′ Stavolta calcia Senigagliesi direttamente verso la porta. Palla sull’esterno della rete, brivido per Abbrandini.

26′ BEL CONTROPIEDE NON FINALIZZATO DALLA SAMB. Blitz di Alboni che ruba palla da sinistra dopo il calcio d’angolo non sfruttato dalla Recanatese e riparte in 2vs2 con gli ospiti completamente sbilanciati. Il terzino tarda forse un po’ a servire Fall sulla corsa ed il numero 9 calcia alto da buona posizione. Da apprezzare la transizione.

30′ Ammonito anche Zgrablic per fallo tattico su Giampaolo.

32′ Fallo su Peroni non ravvisato dall’arbitro. Riparte la Recanatese e guadagna il quinto angolo.

32′ TRAVERSA DEGLI OSPITI. Sul corner di Giampaolo stacca Marafini che colpisce la traversa. Pareggiato il conto dei legni.

33′ Gomitata a centrocampo di Minella su Zgrablic. Primo ammonito anche per i leopardiani.

38 Senigagliesi tenta una velleitaria conclusione dai 30 metri. Nessun problema per Abbrandini.

40′ GOL DELLA RECANATESE. Triangolazione tra Senigagliesi e Giampaolo in area di rigore sulla destra, il 10 riceve il pallone di ritorno e calcia forte di prima intenzione sul primo palo, bucando Abbrandini. 0-1.

45′ BEL SINISTRO DI LORENZONI: il terzino classe 03 si mette in proprio e ci prova dal limite col mancino. Amadio la sfiora e la toglie dall’angolino alla sua sinistra. C’è la reazione rossoblu.

45+1 Nulla di fatto sul corner. Finisce il primo tempo.

SECONDO TEMPO

45′ Subito un doppio cambio per la Recanatese. Dentro Quacquarelli e Ferretti al posto di Capitani e Minicucci.

48′ Punizione di Frulla dai 35 metri, l’ex Notaresco cerca addirittura la porta, ma la sfera è facile preda di Amadio.

55′ Primo cambio per mister Antonioli. Esce Pica per Di Domenicantonio. Fuori dunque un difensore per un attaccante.

56′ Fallaccio da dietro di Sopranzetti su Frulla, giallo per il difensore e punizione dai 25 metri.

57′ PAREGGIO DELLA SAMB: Di Domenicantonio, appena entrato, trova l’angolo giusto con una punizione perfetta. 1-1. Pareggio meritato.

60′ Cambi per mister Pagliari. Dentro Sbaffo e Stacchiotti al posto di Guidobaldi e Senigagliesi.

62′ Insiste Di Domenicantonio, che arriva sul fondo e mette al centro per Fall. Sopranzetti mette in angolo all’ultimo. Che impatto di Di Domenicantonio sulla partita!

62′ Sugli sviluppi del corner, Zanazzi arriva alla conclusione col destro, ma calcia alto. L’importante era evitare la ripartenza.

66′ Altro angolo per la Samb, Di Domenicantonio prova lo schema ma non riesce. Palla sul fondo.

69′ Peroni sbaglia uno stop banale e nel tentativo di rimediare strattona per la maglia Stacchiotti. Ammonizione evitabile.

71′ Ci riprova Di Domenicantonio, che vede la porta dai 30 metri. Amadio blocca senza apprensione.

73′ RIGORE PER LA RECANATESE: Zgrablic atterra Giampaolo in piena area di rigore. Non ha dubbi l’arbitro.

73′ SUPER ABBRANDINI CHE IPNOTIZZA SBAFFO. Il portiere rossoblu intuisce la conclusione dell’avversario che apre il piatto destro ma calcia debolmente e Abbrandini blocca.

75′ Nella Samb esce Frulla, dentro Ferri Marini. Pagliari, dal canto suo, richiama Sopranzetti e manda dentro Gomez.

75′ Ammonito Ferretti per fallo sul suo ex compagno Ferri Marini, appena entrato.

80′ TRAVERSA DI SBAFFO: il 19 vuole a tutti i costi riscattare l’errore dagli 11 metri. Sull’invito di Gomez stacca di testa e colpisce l’incrocio. Che pericolo.

83′ Lulli esce con i crampi. Al suo posto Amoruso.

86′ Sinistro di Giampaolo, Abbrandini vola in angolo.

87′ 1-2 RECANATESE. Sul corner il pallone viene messo fuori. Stacchiotti dal limite calcia di prima intenzione e trova un gol pazzesco sotto l’incrocio.

90′ SAMB IN 10. Alboni commette fallo su Marafini, era già ammonito. L’arbitro lo espelle.

90′ Saranno 5 i minuti di recupero.

90+1 Le prova tutte Antonioli. Dentro De Sena per Peroni.

94′ Rischia l’1-3 la Samb, ormai completamente sbilanciata. Abbrandini salva su Gomez

95′ Arriva il triplice fischio dell’arbitro. La Samb perde 1-2 con la Recanatese ed è fuori dalla Coppa Italia.

