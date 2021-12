RIPATRANSONE – Presentato il programma delle iniziative natalizie di Ripatransone. Un calendario fitto di appuntamenti, che allieterà il tempo delle festività tra cultura ed intrattenimento, con un occhio di riguardo alla tradizione.

Si rinnova anche nel 2021 la ritualità del Presepe in Piazza XX Settembre, autentico simbolo del natale ripano, a cui si aggiungeranno i manufatti presepiali realizzati nell’ambito della tradizionale mostra organizzata dall’Archeoclub cittadino (19/12). Spazio anche alla celebrazione del merito scolastico con la consegna delle Borse di Studio E. Consorti, iniziativa svolta in partnership da Comune e BCC di Ripatransone e del Fermano (19/12).

Ricco il programma musicale, con concerti corali, cameristici, operistici, jazz e reading. Ad esibirsi, la Corale “Madonna di San Giovanni” nel 50° anniversario della fondazione (19/12), la Formazione Cameristica dell’Orchestra Sinfonica Rossini con la CARMEN nell’ambito del progetto OPERA SMART (23/12), il Duo AnimErranti con lo spettacolo musipoetico AMAMI NON AMARMI a cura di StraRipani (30/12), il Quartetto d’Archi “Accademia degli Orfei” nel Capodanno in Musica (01/01) ed il trio Santoro-Agostini-Angelozzi nel Concerto dell’Epifania (09/01), in collaborazione con l’Associazione Musicale Marchigiana. A chiudere il programma musicale, l’Opera Buffa Don Pasquale rappresentata dal R.O.L.F. e dalla Corale “Madonna di San Giovanni” (16/01) e la Jazz Night del Roberto Pomili Quintet (23/01).

Ampio spazio ai più piccoli con spettacoli e laboratori. Attivinsieme (18/12), “Zitto quando parli!” con il ventriloquo Nicola Pesaresi (27/12), “Tutti vanno alla capanna” con attori, burattini e oggetti (28/12) e lo spettacolo di magia ed illusionismo del Latin Magic Show di Ernesto Planas Roldan (06/01).

Ad impreziosire il cartellone, il tradizionale Canto della Pastorella di Sant’Angelo (24/12), la Tombolata del Centro “Belvedere del Piceno” (04/01) e la Festa di Sant’Antonio Abate, a cura del Museo della Civiltà Contadina ed Artigiana (23/01). Inoltre, l’opera interattiva dell’artista Mario Vespasiani M-ETHEREUM Expanding Universe (21/12).

Al calendario si aggiungono gli appuntamenti delle Celebrazioni Mercantiniane (18/12 e 15/01, info su mercantini200.comuneripatransone.com ).

Durante le festività e fino al 08/01/2022 è inoltre attiva la Pesca di Natale dei commercianti ripani, con buoni sconto da spendere presso gli esercizi aderenti.

“Un calendario ad ampio spettro quello che offriamo al territorio, ai ripani e ai tanti turisti”, dichiara il Sindaco Alessandro Lucciarini De Vincenzi. “Grazie alla collaborazione delle associazioni cittadine, dei ripani e dei dipendenti comunali, che ringrazio per il grande impegno profuso, potremo vivere di nuovo un periodo di natale fatto di grande cultura, tradizione ed intrattenimento per tutte le età, nel rispetto delle regole volte al contrasto della pandemia ma senza sottrarci alla volontà di condividere lo spirito delle feste”, conclude il Sindaco.

Tutti i dettagli sugli eventi disponibili sul sito ufficiale natale2021.comuneripatransone.com e sui canali social Visit Ripatransone e Comune di Ripatransone.

